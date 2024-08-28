CHP Yüksek Disiplin Kurulu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Kınama Cezasıyla Cezalandırdı

Güncel

(ANKARA)- CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a 11 Temmuz'da sosyal medyada CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle oy birliğiyle kınama cezası verdi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 11 Temmuz'da sosyal medyada CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle kınama cezası verildiğini açıkladı. Kurul'dan yapılan açıklama şöyle:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, Merkez Yönetim Kurulumuzun 19 Temmuz 2024 tarihli sevk kararı Yüksek Disiplin Kurulumuzun 28 Ağustos 2024 günlü olağan toplantısında görüşülmüştür. Yüksek Disiplin Kurulumuz, Bolu Belediye Başkanı Tancu Özcan'ın 11 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 17.58'de sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım nedeniyle Tüzüğümüzün 68/3-c maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."