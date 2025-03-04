Christian Stocker Avusturya'nın Yeni Başbakanı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Christian Stocker Avusturya'nın Yeni Başbakanı

Geniş Video İzle

Christian Stocker, Avusturya'da üçlü koalisyon hükümetinin başbakanı olarak yemin etti.

04.03.2025 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Avusturya'da Christian Stocker Başbakan oldu

VİYANA - Avusturya'da üçlü koalisyonun hükümet kurulması konusunda anlaşma sağlamasının ardından ÖVP'nin lideri Christian Stocker yemin ederek Başbakan oldu.

Avusturya'da geçtiğimiz sene 29 Eylül'de düzenlenen genel seçimlerin ardından üç parti koalisyon hükümeti konusunda anlaşmıştı. Avusturya Halk Partisi (ÖVP), Avusturya Sosyal Demokrat Partisi ve Neos Partisi, seçimin galibi aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'ni dışarıda bırakarak, koalisyon hükümetinin kurulması konusunda uzlaşmıştı. Üçlü koalisyon, görüşmelerin ardından aşırı sağın yer almadığı bir koalisyona son şeklini verdi. Yeni hükümet için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yemin töreni gerçekleştirildi. ÖVP'nin lideri Christian Stocker, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in ev sahipliğinde düzenlenen törende Avusturya'nın yeni başbakanı olarak bugün yemin ederken yeni hükümet, 2 yıllık bir duraklamanın ardından göreve başladı. Düzenlenen yemin töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, "Görevlerinizi yerine getirirken sizlere en iyi dileklerimi sunuyor, başarılar diliyorum. Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

SPÖ lideri Andreas Babler de Başbakan Yardımcısı olarak yemin etti.

Anlaşma kapsamında, ÖVP Savunma ve İçişleri Bakanlığı'nı, SPÖ Maliye ve Adalet Bakanlığı'nı ve Neos ise Eğitim ve Dışişleri Bakanlığı'nı alacak.

Kaynak: İHA

Avusturya, Politika, Hükümet, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Christian Stocker Avusturya'nın Yeni Başbakanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:45 Kremlin’den Zelenski’nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi
13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
19:38 Bitcoin’de panik satışı başladı Yatırımcılar ne yapmalı Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?
19:32 AK Partili Metiner: Suat Toktaş’ın serbest bırakılmasına sevindim AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
19:17 Trump, Yunanistan’da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
19:05 Palmeiras’ın Vítor Roque transferi tarihe geçti Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti
19:00 Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump’a minnettarım Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 14:58:11. #7.13#
SON DAKİKA: Christian Stocker Avusturya'nın Yeni Başbakanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.