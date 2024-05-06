CIA Direktörü Burns, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşecek - Son Dakika
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CIA Direktörü Burns, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşecek

CIA Direktörü Burns, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşecek

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns, Mısır ve Katar arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakereleri devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

06.05.2024 10:53
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns, Mısır ve Katar arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakereleri devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

The Times of Israel'in haberine göre, Gazze'de esir takası mutabakatı müzakereleri için Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmek üzere dün Doha'ya giden Burns temaslarına devam ediyor.

İsrailli bir yetkili, Burns ile Netanyahu arasındaki görüşmenin bugün öğleden sonra Batı Kudüs'te gerçekleşeceğini söyledi.

Burns'un ziyaretinin, ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığı gün olması dikkati çekiyor.

Burns, 3 Mayıs'ta da İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerine katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti.

Kahire'deki esir takası görüşmeleri

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı, Kahire'de görüşülüyor. İsrail, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıt vermeden Kahire'ye heyet göndermeyeceğini ve savaşı bitirmeyi kabul etmediğini açıklıyor.

Başta Netanyahu olmak üzere İsrail'deki üst düzey isimler, Gazze Şeridi'nin güneyinde en az bir kez zorla yerinden edilmiş, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen yineliyor.

Hamas ise imzalanacak esir takası anlaşmasında Gazze'deki savaşın sona ereceği kalıcı ateşkes konusunda güvence talep ediyor.

İsrail makamlarına göre Gazze Şeridi'nde bazıları hayatta, bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esirlerin sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu. İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, Refah'a düzenlenecek saldırının "esirlerin hayatını hiçe saymak anlamına geldiği" uyarısı yapıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü. Gazze Şeridi'ndeki insani felaket ve yıkım karşısında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım" suçlamasıyla yargılanıyor.

Kaynak: AA

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