CIA ve MI6, Gazze için ateşkes görüşmeleri sürdürüyor

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı Richard Moore, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması yapılması için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

Burns ve Moore, ortak basın açıklamasında, Gazze'deki gerilimi azaltma yönünde ilerleme kaydetmek için istihbarat kanallarının kullanıldığını belirtti.

Gazze Şeridi'nde yapılacak ateşkes ve esir takası anlaşmasının "Filistinli sivillerin acılarına ve korkunç can kayıplarına son verebileceğini" vurgulayan Burns ve Moore, anlaşmanın 7 Ekim'den bu yana Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin evlerine dönmesini sağlayabileceğine de dikkati çekti.

İki yetkili, ayrıca Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için iki istihbarat servisinin de "ara vermeden" çalışmalara devam ettiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 878 Filistinli öldü, 94 bin 454 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 705 askerinin öldüğünü, 4 bin 401 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.