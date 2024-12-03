Cibaliya'da İsrail Askeri Vuruldu - Son Dakika
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Cibaliya'da İsrail Askeri Vuruldu

Gazze'nin kuzeyinde Cibaliya'da bir İsrail askeri keskin nişancılar tarafından vuruldu.

03.12.2024 11:17
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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde bir İsrail askerinin, keskin nişancılar tarafından vurulduğu bildirildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin doğusunda Zemmu kavşağı yakınında bir İsrail askerinin keskin nişancılar tarafından vurulduğu kaydedildi.

Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere çeşitli noktalarda İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında çatışmalar devam ediyor.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bölge halkını göçe zorlayan İsrail ordusu, düzenlediği saldırılarla binaları ve yerleşim yerlerini yok ediyor, hastaneleri hedef alıp sağlık personelini alıkoyuyor ve bölgeye tıbbi ve insani yardım girişini engelliyor.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cibaliya'da İsrail Askeri Vuruldu - Son Dakika

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