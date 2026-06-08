Cibaliya'da İsrail Saldırısı: 2 Ölü, 10 Yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, biri 8 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nda Filistinlileri hedef aldı.

Saldırıda biri 8 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişinin yaralandı.