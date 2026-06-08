İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, biri 8 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nda Filistinlileri hedef aldı.
Saldırıda biri 8 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişinin yaralandı.
Son Dakika › Güncel › Cibaliya'da İsrail Saldırısı: 2 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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