Cibaliya'da İsrail Saldırısı: 40 Filistinli Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cibaliya'da İsrail Saldırısı: 40 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki hava saldırısında 40'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

30.11.2024 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda, 40'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Tel ez-Zater Mahallesi'nde "Arac" ailesine ait evi bombaladığını belirtti.

Basal, bu "korkunç katliamda" 40'tan fazla Filistinlinin öldüğünü ifade etti.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de bu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bölge halkını göçe zorlayan İsrail ordusu, düzenlediği saldırılarla bir yandan hastaneleri hedef alıp sağlık personelini alıkoyarken, diğer yandan bölgeye tıbbi ve insani yardım girişine izin vermiyor.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generaller planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generaller planı"na benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller planı", Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cibaliya'da İsrail Saldırısı: 40 Filistinli Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:16 Suriye Devlet Başkanı Esad’dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz
22:36 Türkiye’yi endişelendirecek görüntüler Suriye’de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor Türkiye'yi endişelendirecek görüntüler! Suriye'de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor
21:20 Suriye’de Esad’a darbe iddiası Başkent Şam’da şiddetli çatışmalar yaşanıyor Suriye'de Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor
20:35 Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya’ya kaçmış Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya'ya kaçmış
19:29 Halep Havalimanı’nın kontrolü artık muhaliflerde Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
08:50 Eski Türk futbolcu Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı Eski Türk futbolcu Avrupa'nın en azılı örgütünün üyesi çıktı
08:42 Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 23:54:06. #1.13#
SON DAKİKA: Cibaliya'da İsrail Saldırısı: 40 Filistinli Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.