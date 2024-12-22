İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivillerin bir arada olduğu bir gruba saldırısında 4'ü çocuk 5 Filistinli yaşamını yitirirken, 5 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.
Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivillerin bir arada olduğu topluluğu bombaladı.
Saldırıda 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de ağır şekilde yaralandı.
Öte yandan Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Şeyh Zayid bölgesinde patlayıcı yüklü robotlarla düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Cibaliya'da İsrail Saldırısı: 5 Ölü - Son Dakika
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