Cibaliya'da İsrail Saldırısı: 5 Ölü

Güncel

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivillerin bir arada olduğu bir gruba saldırısında 4'ü çocuk 5 Filistinli yaşamını yitirirken, 5 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivillerin bir arada olduğu topluluğu bombaladı.

Saldırıda 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de ağır şekilde yaralandı.

Öte yandan Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Şeyh Zayid bölgesinde patlayıcı yüklü robotlarla düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.