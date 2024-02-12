Cibuti Devlet Başkanı: Ülkemizin ve topraklarımızın hedef alınmasına izin vermeyeceğiz - Son Dakika
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Cibuti Devlet Başkanı: Ülkemizin ve topraklarımızın hedef alınmasına izin vermeyeceğiz

Cibuti Devlet Başkanı: Ülkemizin ve topraklarımızın hedef alınmasına izin vermeyeceğiz

Cibuti Devlet Başkanı İsmail Ömer Guelleh, Babu'l Mendeb bölgesi ve Aden Körfezi'ndeki gerilimi yakından takip ettiklerini belirterek, ülkenin ve topraklarının hedef alınmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Guelleh, Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nın güvence altına alınması ve uluslararası deniz ticaretinin kolaylaşması için çalışmaya kararlı olduklarını vurguladı. Cibuti'nin stratejik konumunun küresel ticaret için önemli olduğunu belirten Guelleh, uluslararası işbirliğinin Kızıldeniz'de deniz taşımacılığının güvenli şekilde yapılması için önemli olduğunu ifade etti.

12.02.2024 16:37  Güncelleme: 16:39
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Cibuti Devlet Başkanı İsmail Ömer Guelleh, Babu'l Mendeb bölgesi ve Aden Körfezi'ndeki gerilimi yakından takip ettiklerini belirterek, "Ülkemizin ve topraklarımızın hedef alınmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Guelleh, Suudi Arabistan gazetesi Şarkul Avsat'a verdiği röportajda, ülkesinde ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirerek, Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nın güvence altına alınması ve uluslararası deniz ticaretinin kolaylaşması için çalışmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Cibuti'deki uluslararası askeri üslerin, küresel güvenlik, terörizm ve korsan faaliyetlerle mücadele etme amacıyla konuşlandığını kaydeden Guelleh, "Ülkemizin ve topraklarımızın hedef alınmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Guelleh, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'in güneyi ve Aden Körfezi'ndeki faaliyetleri ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Cibuti'nin stratejik konumunun küresel ticaret için önemli olduğunu söyledi.

Kızıldeniz'de deniz yolu taşımacılığının güvenli şekilde yapılması için uluslararası işbirliğinin önemine değinen Guelleh, şöyle devam etti:

"Deniz taşımacılığını korumak ve güvenlik tehditleriyle mücadele etmek için ABD, Fransa, İngiltere'nin yanı sıra Suudi Arabistan ve denize kıyısı olan ülkelerle de işbirliği yapıyoruz. Odak noktamız, uluslararası deniz taşımacılığı için hayati önem taşıyan Kızıldeniz'de güvenliği sağlamak ve deniz taşımacılığının sorunsuz şekilde ilerlemesini sağlamak. Bunun için de bölgesel ve küresel işbirliğinin gerekli olduğuna inanıyoruz."

Kaynak: AA

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