Cibuti ve Kenya, Somali ile Etiyopya arasındaki krizin çözümü için yeni bir girişim başlattı

Cibuti ve Kenya'nın, Somali ile Etiyopya arasında yaşanan siyasi krizin çözümü için yeni bir girişim başlattığı bildirildi.
Etiyopya'nın, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile deniz erişimini öngören mutabakat zaptı imzalamasıyla iki ülke arasında kriz patlak verirken, bölge ülkelerinden Cibuti ve Kenya, krizin çözümü için yeni bir girişim başlattı.
Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmoud Ali Youssouf, basına yaptığı açıklamada, Somali ile Etiyopya arasındaki krizin çözümü için çabaladıklarını belirtti.
Bakan Youssouf, Etiyopya ile Somali arasındaki ilişkilerin eski seviyesine getirilmesi için Kenya ile çalıştıklarını ifade etti.
Etiyopya ve Somalili temsilcilerin Cibuti'de toplantı düzenleyeceklerini söyleyen Youssouf, toplantının tarihine ilişkin bilgi vermedi.
Somali'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapan Youssouf, "Bölgenin birçok sıkıntısı oldu ve yeni bir savaş daha istemiyoruz." dedi.
Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.
Somaliland nihai anlaşmanın imzalanmasıyla Etiyopya'nın kendisini bağımsız olarak tanıyacağını duyurmuştu. Somaliland Savunma Bakanı Abdiqani Mohamud Ateye, mutabakat zaptına tepki olarak istifa etmişti.
Somali'nin tepkisini çeken anlaşma sonrası bölge ülkelerinin liderleri, tansiyonu düşürme çağrısında bulunmuştu.
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