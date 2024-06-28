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Çiçeği burnundaki doktorlardan Filistin'e destek

Filistin bayrağının renginde balonlar uçurdular, pankart açtılar

ERZURUM - Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, mezuniyet töreninde Gazze ve Filistin'e destek için balon uçurdu.

Atatürk Üniversitesi Stadyumu'nda yüzlerce tıp mezunu öğrenci aileleriyle birlikte mezuniyetin gurunu, heyecanını ve coşkusunu yaşadı. Bazı öğrenciler Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için Filistin Bayraklı atkı ve kefiye taktı. "Filistin bu sene mezun vermedi, Dünya sınıfta kaldı" pankartı dikkat çekti.

Mezuniyet töreninde konuşan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Fatih Albayrak, "Gazze'de yaşanan insanlık dramına artık dur denilmesini bekliyoruz. Geçmişte insanları katleden Hitler benzeri kişi ve devletler nasıl yargılandıysa bunlarda yargılanacak. Bunda kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Diploma töreni bitiminden sonra öğrenciler hep birlikte havaya kep attı. Bu arada bazı öğrenciler ellerindeki Filistin Bayrağı'nın rengi olan siyah, yeşil, kırmızı ve beyaz balonları gökyüzüne gönderdi. Çiçeği burnundaki Doktor Ahmet Elfeki, Gazze ve Filistin'deki yaşananlara dikkat çekmek ve özgürlüklerine destek için gökyüzüne balon gönderdiklerini söyledi.