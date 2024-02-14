Çiçekçiler Sevgililer Günü'nde Hareketlendi - Son Dakika
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Çiçekçiler Sevgililer Günü'nde Hareketlendi

Çiçekçiler Sevgililer Günü\'nde Hareketlendi

Kovid-19 salgını ve depremler nedeniyle önceki yıllarda düşük satışlar yaşayan çiçekçiler, bu yıl Sevgililer Günü'nde hareketlilik yaşadı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çiçekçiler, yoğun siparişlerle telefonlarının susmadığını belirtti. Çiçekçiler, çiçeğin sevgililere verilecek en güzel hediye olduğunu vurguladı.

14.02.2024 13:07
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Çiçekçilerin, Kovid-19 salgını ve depremlere bağlı olarak önceki yıllarda satışların düşük kalmasının ardından bu yılki hareketlilik yüzlerini güldürdü.

Sevgililer Günü Edirne'deki çiçekçileri de hareketlendirdi. Siparişler nedeniyle çiçekçilerin telefonları da susmadı.

Çiçekçi Yıldız Sabırman, AA muhabirine salgın ve deprem nedeniyle önceki yıllarda Sevgililer Günü'nün sönük geçtiğini, bu yıl ise daha fazla hareketlilik olduğunu söyledi.

Sevgiliye verilecek en güzel hediyenin çiçek olduğunu belirten Sabırman, "Sevgilisine, eşine çiçek alan çok oluyor ancak az önce bir babamız geldi ve oğluna çiçek aldı buda bizi duygulandırdı." dedi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşandı.

Sevgisine hediye etmek için çiçek alan Mert Engin Tagay, bugün kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Tagay, hediye almak için biraz geç kaldığını, ancak şu anda en kolay hediyenin çiçek olduğunu kaydetti.

Tekirdağ'da da çiçekçi Hamdiye Özçakır da en çok satılan çiçek türünün gül olduğunu söyledi.

Gelen siparişlere yetişmekte zorlandıklarını belirten Özçakır, akşam saatlerine kadar çalışacaklarını ifade etti.

Çiçekçilerin bugün çok fazla kalabalık olduğunu aktaran Ahmet Gül de eşi ve kızı için dün sipariş verdiğini ve hazırlanan buketlerini bugün aldığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Deprem, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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