Cide'de Şehriban Çayı Taşma Tehlikesi Yaşıyor - Son Dakika
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Cide'de Şehriban Çayı Taşma Tehlikesi Yaşıyor

Cide\'de Şehriban Çayı Taşma Tehlikesi Yaşıyor
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Cide'de etkili olan sağanak yağış, Şehriban Çayı'nın debisini artırdı, taşkın riski oluştu.

Kastamonu'nun Cide ilçesindeki sağanak nedeniyle Şehriban Çayı'nın debisi yükseldi.

Cide ilçesinde saat 04.00 sıralarında başlayan sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yağışların etkisiyle ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Şehriban Çayı'nın debisi arttı.

Taşkın riski bulunan çayın denize dökülen bölümü, dronla görüntülendi.

Çayın aktığı Karadeniz'in kıyısı yağışların etkisiyle kahverengiye büründü.

Öte yandan, Şehriban Çayı'nın kenarında bulunan ve Şenpazar ile Cide ilçeleri arasında yer alan Asarkaya Tüneli'nde oluşan su birikintisi, iş makinesiyle tahliye edildi.

Kaynak: AA

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