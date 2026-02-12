Cide\'de Uyuşturucu Operasyonu: 200 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde polis ekiplerince şüpheli bir araçta yapılan aramada 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, K.H.'nın ilçeye uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Daha sonra şüphelinin aracı Cide-İnebolu yolu üzerinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan aramada,200 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.