Çift Başlı Yavru, Sezaryenle Alındı

17.04.2026 12:11
Aydın'da bir kedi, karnındaki ölü yavru nedeniyle sezaryenle doğum yaptı, 3 sağlıklı yavru dünyaya getirdi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sahibi tarafından veterinere getirilen 'Scottish' cinsi bir kedinin karnındaki çift başlı ölü yavru nedeniyle doğum yapmakta zorlandığı belirlenip, sezaryen yapıldı. Karnındaki ölü yavru alınan kedi, 3 de sağlıklı yavru dünyaya getirdi. Anne ve yavrularının durumu iyi olduğu bildirildi.

Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Öz tarafından kliniğe getirilen kedinin yapılan kontroller sonucu doğum kanalında sıkışmış ölü bir fetüsün olduğu ve bu nedenle doğumu gerçekleştiremediği tespit edildi. Hayati tehlikesi bulunan kediye cerrahi müdahale yapıldı. Yapılan sezaryenla kedinin doğumu gerçekleştirildi ve 3 yavrusu sağlıklı şekilde alındı. Çift başlı olduğu belirlenen diğer yavru ise ölü doğdu. Ameliyat sırasında anne kediye kısırlaştırma işlemi de uygulandı.

'BÖYLE BİR DOĞUMLA İLK KEZ KARŞILAŞIYORUZ'

Veteriner Hekim Osman Yırtımcı, "Kliniğimize güç doğum şikayeti ile başvuran, kedimizin yapılan ilk muayenesinde rahim kanalında sıkışan bir yavru olduğu ve çıkmadığı, teşhisini koyduk. Elimiz ile manuel muayene yaptığımızda sıkışmanın oldukça büyük olduğunu gözlemledik. Yavrunun anne karnında öldüğünü ve şişme ya da başka bir nedenle çıkamadığını düşündük. Aradan uzun bir süre geçtiği içinde anne kedimizi bekletmeden hemen sezaryene aldık. Sezaryen operasyonunda kanalda sıkışan ve güç doğuma sebep olayın iki başlı bir kedi yavrusu olduğunu gördük. Yavru kedinin 2 başı, 2 burnu, 4 gözü 2 ağzı var. Çok nadir görünen çok ilginç bir durum bu. Böyle bir vaka ile bir veteriner hekim olarak bende ilk defa karşılaşıyorum. Böyle bir doğum ile ilk defa karşılaşıyoruz. Aradan zaman geçtiği için bu yavruyu kaybettik. Ölü bir şekilde doğdu. Hemen arkasında diğer 3 yavruyu sağlıklı bir şekilde çıkardık. Ameliyat 1,5 saat sürdü. 3 yavrumuzun da annelerinin de sağlıkları çok iyi. Şu an narkozun etkisi ile uyuyor. Yavrular, annelerini emiyorlar" dedi.

'SCOTTİSH CİNSİ KEDİLERDE SIK RASTLANAN DURUM'

'Scottish' cinsi kedilerde bu şekilde engelli kedi doğumlarının daha sık olduğuna dikkat çeken Yırtımcı, "Bu ırk bizim bildiğimiz normal kedilerden çok farklı. İskoç kökenli bu kedilerde bu genetik bir problemlerdir. Biz böyle kedilerin sahiplenilmesini ve üretilmesini istemiyoruz. Bu tür kedilerin çoğaltılması ve satışı çoğu ülkede yasak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Aydın, Çevre, kedi, Son Dakika

