Hakkari'de Çiftçi Hamza Onat, 10 Çocuğunu Başarıyla Yetiştirdi - Son Dakika
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Hakkari'de Çiftçi Hamza Onat, 10 Çocuğunu Başarıyla Yetiştirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Hamza Onat, 40 yıllık çiftçilik hayatında 10 çocuğunu okutarak 4'ü doktor, 3'ü öğretmen, 2'si mimar ve 1'i mühendis olmasını sağladı. Kendi arazisinde meyve ve sebze yetiştiren Onat, çocuklarını hayata hazırlamak için verdiği mücadeleyle örnek oldu.

02.09.2024 19:57
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Çiftçi baba alın teriyle, 4'ü doktor, 3'ü öğretmen, 2'si mimar, 1'i mühendis 10 çocuk yetiştirdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Hamza Onat adlı çiftçi, alın teriyle 10 çocuğunu okutarak 4'ünü doktor, 3'ünü öğretmen, 2'sini mimar ve birinin de mühendis olmasına sağladı.

İlçenin Kadıköy köyünde yaşayan Hamza Onat isimli çiftçi, tüm zorluklara rağmen 40 senedir hem çiftçilik yapıyor. Yılların verdiği tecrübeyle her sene köyün farklı yerlerinde meyve sebze ekimi yapmasının yanı sıra kendi bahçesine arı kovanları da bırakan Onat, 10 çocuğunu da okutarak meslek sahibi yapmayı başardı.

Onat'ı ziyaret eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, çiftçilik ve aracılıkta gösterdiği başarıdan dolayı tebrik etti.

"Hiç yılmadan çalıştım, 10 çocuğumu meslek sahibi yaptım"

40 seneden fazla çiftçilik yaptığını söyleyen Hamza Onat, "Ben artık 69 yaşına geldim ve 10 çocuk babasıyım. Ben meslek olarak çiftçiliği seviyorum, köyümü de çok seviyorum. 200 dönüme yakın arazim var. Her sene hiç bıkmadan ekim yapıyorum. Bahçemde 20'den fazla değişik meyve ağacı var. Bahçemde tüm sebze ürünlerini bulabilirsiniz. Ben 45 senedir bahçeme bebek gibi bakıyorum. Ben her zaman bunu diyorum, artık herkes toprağını işlesin ve emin olun işlendiği zaman artık dışarıya bağımlılığımız kalmayacak. Ben hiçbir şekilde markette veya başka bir yerde bir şey temin etmiyorum. Her şeyi bahçemden temin ediyorum" dedi.

10 çocuğuna da çiftçilik yaparak baktığını ve büyüttüğünü dile getiren Onat, "Çocuklarımı okutup hepsini de meslek sahibi yaptım. 4'ü doktor, 3'ü öğretmen, 2'si mimar, 1'i mühendis olarak hayatlarını kurtardı. Ben bundan dolayı çok mutluyum. Allah herkese bu şansı nasip eylesin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Çiftçi Hamza Onat, 10 Çocuğunu Başarıyla Yetiştirdi - Son Dakika

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