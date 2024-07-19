Çiftçi, helikopterle tarlaya inen ormancılara ayran ikram etti - Son Dakika
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Çiftçi, helikopterle tarlaya inen ormancılara ayran ikram etti

Denizli'nin Çameli ilçesinde bir çiftçi, su sepetini kontrol etmek için helikopterle tarlasına iniş yapan Orman Bölge Müdürlüğü personeline ayran ikram ettiği video, sosyal medyada büyük beğeni aldı. Çiftçi Cemil Gümüş, ormancılara yardım etmek ve teşekkür etmek amacıyla evden hazırladığı ayranı ikram etti. Orman çalışanları, çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşarak çiftçinin jestini takdir etti.

19.07.2024 14:27
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Denizli'nin Çameli ilçesinde bir çiftçinin, su sepetini kontrol etmek için helikopterle tarlasına iniş yapan Orman Bölge Müdürlüğü personeline ayran ikram ettiği video, sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri, 16 Temmuz'da Karabayır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yıldırım kaynaklı çıkan yangına müdahalede bulundu.

Bu sırada helikopter personeli, su sepetini kontrol etmek için mahalledeki bir tarlaya iniş yaptı.

Bu sırada tarlada çalışan çiftçi Cemil Gümüş, helikopterden inen personeli görünce evde hazırladığı ayranın bulunduğu şişeyi alarak yanlarına gitti.

Gümüş'ün ikram ettiği ayranı içtikten sonra yangına müdahaleye devam eden orman çalışanları, çektikleri videoyu sosyal medyada "Köylü milletin efendisidir, efendiler iyi ki varsınız" yazısıyla paylaştı.

Paylaşım, sosyal medyada beğeni kazandı.

Çiftçi Cemil Gümüş, AA muhabirine, yangında görevli helikopterin tarlasına indiğini görünce yardım etmek için yanlarına koştuğunu, evden hazırladığı ayranı ikram etmek istediğini belirterek, "Onlar yeşil vatanımızı korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Canlarını ortaya koyuyorlar. Onların içini ayranla serinletebildiysem ne mutlu bana. Eğer bu ikramı yapmamış olsaydım eksiklik hissederdim. O anları çekip internette yayınlamışlar. Allah razı olsun ormancılarımızdan, gece gündüz mücadele edip yangını söndürdüler." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çiftçi, helikopterle tarlaya inen ormancılara ayran ikram etti - Son Dakika

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