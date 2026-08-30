Çiftçi: Terörsüz Türkiye İçin Kararlıyız - Son Dakika
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Çiftçi: Terörsüz Türkiye İçin Kararlıyız

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İçişleri Bakanı Çiftçi, terörle mücadelede hiçbir engelleme kabul edilmeyeceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Ülkemizin 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzere girdiği 'Terörsüz Türkiye' sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir." ifadesini kullandı.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin provokasyonlara asla geçit vermeyeceğini belirtti.

"Ülkemizin 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzere girdiği 'Terörsüz Türkiye' sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir." açıklamasında bulunan Çiftçi, Milli Birlik ve Kardeşlik iklimini zehirlemeye cüret eden her provokatörün hak ettiği muameleyi göreceğinin altını çizdi.

Çiftçi, Diyarbakır'da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asan 4 kişinin, emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak ülkemizi terörden bütünüyle arındırmak, şiddeti gündemimizden tamamen çıkarmak ve toplumsal bütünleşmemizi pekiştirmek için devletimizin tüm kurum ve birimleriyle tam bir eş güdüm içerisinde çalışıyoruz. Terörsüz Türkiye süreci, ülkemizin ayağındaki prangalardan kurtulup her bir ferdine huzur ve refah sunacak bir kapının açılmasıdır. Bu hassas dönemin her türlü provokasyon ve istismardan uzak tutulması için süreci kararlılıkla takip ediyoruz. Şimdi önümüzde kardeşliğimizi daha da güçlendirecek, enerjimizi kalkınmaya, üretime ve milletimizin refahına yöneltecek yeni bir dönem var. Bu tarihi süreçte siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza kadar herkese çok önemli bir sorumluluk düşmektedir. Türkiye'nin istikameti huzur, birlik ve güçlü yarınlardır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çiftçi: Terörsüz Türkiye İçin Kararlıyız - Son Dakika

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