Çiftçi, Yıldırım\'ın Düğününde Nikah Şahidi Oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yıldırım'ın oğlunun düğününe katılarak, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Çiftçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"22, 23. ve 24. dönem AK Parti Çorum Milletvekilimiz Sayın Murat Yıldırım'ın oğlu Abdülhamit ile Feride Berra'nın Çorum'daki düğün merasimine katıldım. Cenabıhak, bu güzel evlatlarımızın nikah akdini hayırlara vesile eylesin, birliklerini iki cihan saadetiyle taçlandırsın."