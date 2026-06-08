Çiftçi Zarar Ediyor, Tarlalar Boş Kalıyor

(İSTANBUL) - BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, hububat alım fiyatlarına tepki göstererek, "Öyle bir fiyat açıklıyorlar ki çiftçi eline para geçmek şöyle dursun, zarar ediyor. Böyle olunca çiftçi üretimden vazgeçiyor, tarlalar boş kalıyor, insanlarımız köy kahvelerinde işsiz güçsüz bekliyor. Siz ise yurt dışından tarım ürünü ithal ediyorsunuz" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, yaptığı basın toplantısında, hububat alım fiyatlarını eleştirdi. İktidarın çiftçiyi enflasyon karşısında ezdirdiğini dile getiren Önder, belirlenen fiyatların taban fiyat niteliğinden çok tavan fiyat niteliği taşıdığını söyledi. Önder, şöyle devam etti:

"Böyle olunca çiftçi üretimden vazgeçiyor, tarlalar boş kalıyor, insanlarımız köy kahvelerinde işsiz güçsüz bekliyor. Siz ise yurt dışından tarım ürünü ithal ediyorsunuz, buğday ithal ediyorsunuz. Üstelik buğday, üretmesi kolay, sulama gerektirmeyen ve Anadolu'nun birçok bölgesinde yetişebilen temel bir üründür. Buna rağmen buğdayın büyük bölümünü Rusya'dan ithal ediyor, milyarlarca dolar ödüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti, tarım ürünleri ithalatı nedeniyle her yıl milyarlarca dolar harcıyor. Cari açığın önemli bir kısmını da bu oluşturuyor. Yazık değil mi? Tarlanız var, o tarlayı ekecek insanınız var. Ancak yanlış politikalar nedeniyle hem insan boşta kalıyor hem de tarlalar işlenmiyor. Sonuçta tarım ürünü getirmek için döviz ödüyorsunuz. Bir taraftan da 'Dünya savaşı ihtimali var, İsrail her an bize saldırabilir' diyerek kritik bir dönemden geçtiğimizi söylüyorlar."

BTP'NİN PROJESİNİ ANLATTI

Rahmetli kurucu genel başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş'ın çok anlamlı bir sözü vardır: 'Silahsız savaşabilirsin ama buğdaysız savaşamazsın. Tarım stratejik bir sektördür'. Bu konuda çok net projeleri olan tek siyasi parti Bağımsız Türkiye Partisi. Biz diyoruz ki; öncelikle çiftçi daha tohumunu toprağa atmadan, ürün bedelinin yarısını avans olarak cebine koyacağız. İkinci olarak üretim maliyetlerini devlet karşılayacak. Çiftçinin üretim giderlerini biz üstleneceğiz. Üçüncü olarak alım garantisi vereceğiz. Çiftçi, 'Ürünümü nereye satacağım?' endişesi yaşamayacak. Yeter ki üretsin, yeter ki kaliteli üretim yapsın. Devlet ürünün tamamını satın alacak ve alım garantisi verecek. Dördüncü olarak don, sel ve benzeri doğal afetlerde çiftçinin ürünü zarar görürse devlet tarafından ücretsiz sigortalanacak. Ürün zarar görse bile devlet çiftçinin zararını karşılayacak. Bazıları 'Bunları nasıl yapacaksınız?' diye soruyor. Bugün yol yapan firmalara geçiş garantisi veriliyor, hastanelere hasta garantisi, havalimanlarına yolcu garantisi veriliyor yani zenginlere para kazanma garantisi sağlanıyor. Biz ise zenginlere değil, bu milletin üreten çiftçisine garanti vereceğiz. Bu kadar mı zor? Hayır. Bunun için sadece bakış açısının değişmesi gerekiyor.

"ÇİFTÇİYE YILLARDIR EKMEYİN DENİYOR"

Çiftçiye yıllardır 'Ekmeyin' deniliyor. Oysa bundan 20-25 yıl önce Türkiye, tarımda kendi kendine yeten sayılı ülkelerden biriydi. Bugün ise tarımdan hayvancılığa kadar birçok alanda ithalat yapan bir ülke haline geldi. Bu kadar verimli toprakların bulunduğu, dört mevsimin yaşandığı ve üretken insanların yaşadığı bir coğrafyada tarım ürünü ithal etmek büyük bir başarısızlıktır. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Bağımsız Türkiye Partisi iktidarında çiftçinin yüzü gülecek."