Çiftçiler, buğday taban fiyatının açıklanmasını bekliyor - Son Dakika
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Çiftçiler, buğday taban fiyatının açıklanmasını bekliyor

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çukurova'da başlayan buğday hasadı yaparak ürününü teslim eden çiftçinin alım fiyatının açıklanmasını beklediğini söyledi. Gürer, buğday için 15 TL'nin altında verilecek taban fiyatının çiftçiyi kurtarmayacağını belirtti. Çiftçiler, ürünlerini tüccara verdiklerini ancak taban fiyata göre hesap göreceklerini ifade etti. TMO'nun geçen yıl yaşanan sorunların bu dönem yaşanmamasını istedi.

21.05.2024 15:01
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(ANKARA) -CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çukurova'da başlayan buğday hasadı yaparak ürününü teslim eden çiftçinin alım fiyatının açıklanmasını beklediğini söyledi. 'Önceki dönem bakanların hasattan önce taban fiyat açıklanacağı yönündeki sözlerinin son iki yıldır uygulanmadığını belirterek Gürer, "Bu süreç hasat yapan çiftçiyi tüccarın verdiği rakama mecbur kılıyor" dedi. Gürer'e dert yanan Niğdeli çiftçi, buğday için 15 TL'nin altında verilecek taban fiyatının çiftçiyi kurtarmayacağını belirtti.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde'de buğday ve arpa ekili alanlarda çiftçilerle görüştü. 20 dönüm alana Esperia cinsi buğday tohumu eken Selçuk Baydoğan, buğday için 15 TL'nin altında verilecek bir taban fiyatın çiftçiyi kurtarmayacağını belirtti.

Gürer, "2023 yılında yapılan saha araştırmalarına göre, ülkemizde en çok buğday, mısır ve arpa ekimi gerçekleştirilmiştir. Sebze çeşidinde domates, meyve çeşidinde ise üzüm öncelikli olmuştur. Şeker pancarı ve ayçiçeği bitkisel ürünlerde başı çekmektedir" dedi.

"Çiftçinin işi zor"

Gürer'in sorusunu yanıtlayan çiftçi Baydoğan, "Buğday taban fiyatı 15 lira olursa bizi kurtarır" dedi. Çukurova bölgesinde buğday hasadının başladığını, Niğde'de ise haziran ayı sonuna doğru hasat yapılacağını belirten Ömer Fethi Gürer, "Taban fiyatı hala açıklanmadı. Çiftçi doğal olarak en az 15 lira taban fiyat olsun istiyor. Ürünü desenini çiftçi farklı dönemlerde değiştiriyor. Çünkü bir yıl ektiği üründen para kazanamazsa başka bir ürüne geçiyor. Her ürün değiştiğinde doğal olarak giderleri de artıyor, gelir daha azalıyor ve çiftçilik yapan sayısı da giderek düşüyor. Göründüğü gibi, şu anda sulu tarımla buğday elde edilecek. Bir dönümde yaklaşık 500 kilogram verim alması lazım. Gübresini attı, tohumunu alıp ekimini yaptı, ilacını attı. Bu yıl verim de bekleniyor ama taban fiyat düşük olursa çiftçinin işi zor. 15 lira taban fiyat verilmezse çiftçinin bu yıl buğdaydan para kazanması mümkün değil" şeklinde konuştu.

"Açığa ürün alınması yerine, fiyat beli olmalı"

Gürer, Çukurova'da görüştüğü hasat yapan çiftçilerin ürünlerini tüccara verdiklerini ancak taban fiyata göre hesap göreceklerini ifade ettiklerini söyledi. Gürer, "TMO, ÇKS'de kayıtlı üreticiler için TMO randevu sistemi üzerinden randevularını alarak ÇKS'de kayıtlı olan üretim miktarı kadar buğday ve arpa ürünlerini, alım fiyatı açıklanana kadar taahhütname ile TMO alım noktalarına ve ayrıca kuruluşun protokol imzalamış olduğu lisanslı depolara teslim edebileceklerini de açıkladı. Bu durumda, TMO ürün hasat yapıldığını ve taahhütname ile alınacağını ifade etmesine karşılık, taban fiyat hala neden açıklanmıyor? Açığa ürün alınması yerine fiyat belli olmalıdır. TMO'nun geçen yıl randevu sistemi ve tutar ödemede yaşanan sorunlar bu dönem yaşanmamalıdır" dedi.

Çiftçiler, buğday taban fiyatının açıklanmasını bekliyor
Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Çukurova, Niğde, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçiler, buğday taban fiyatının açıklanmasını bekliyor - Son Dakika

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