Çiftçiler Çaresiz: Patates Satılamıyor - Son Dakika
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Çiftçiler Çaresiz: Patates Satılamıyor

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CHP'li Erhan Adem, Niğde'de çiftçilerin sorunlarını dinledi, TMO'nun desteklemesi gerektiğini vurguladı.

30.01.2025 13:17
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'de patataes üreticileriyle bir araya geldi. 58 yaşındaki çiftçi Ahmet Canıtez, "Yıllardır patates ekerim ama şu son yılların verdiği çile, azap bizi bitirdi. Devletimiz bize dedi ki 'Saksılara kadar ekin.' Ektik ama bu haldeyiz. Şimdi malımızı satamıyoruz. Satsak da para kazanamıyoruz. Kredi borçlarımızı ödeyemiyoruz. Biz ne yapalım, yapacağımız bir meslek yok ki. Biz çiftçi doğmuşuz, çiftçi kalmaya devam ediyoruz. Mesleğimiz çiftçilik. Vatana, millete faydalı bir çiftçi olarak devam etmek istiyoruz" dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'nin Alay kasabasındaki patates üreticileriyle buluştu. Adem'in "Bu kadar mal hala neden depoda bekliyor" diye sorduğu 58 yaşındaki çiftçi Ahmet Canıtez şöyle konuştu:

"Yıllardır patates ekerim, çiftçilikle uğraşırım. Ama hele hele şu son yılların verdiği çile, azap bizi bitirdi. Biz mahsulümüzü kaldırıyoruz. Devletimiz, hükümetimiz bize dedi ki 'Saksılara kadar ekin.' Ektik ama bu haldeyiz. Şimdi malımızı satamıyoruz. Satsak da para kazanamıyoruz. Kredi borçlarımızı ödeyemiyoruz. Hayvancılık yaptık, hayvancılıktan battık. Patates çektik, patatesten battık. Şu an evimdeki hayvanlarımı satıp kredi borcumu ödüyorum. Patatesimi satamadım. Patatesim depoda kaldı. Dişimizle tırnağımızla kazıyoruz topraktan para kazanmak için, vatandaş olarak vatana, millete faydalı olalım diye ama emeklerimiz boşa gitti. Hiç para kazanamadığımız gibi mahsuluümz de elimizde kaldı. Ne yapacağız biz? Bize bir çare bulun. Biz ne yapalım? Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Çaresiziz.

"Bizim başka mesleğimiz yok"

Bu patatesimizin bir çaresine bakılması bize bir yol gösterilmesi gerekiyor. Kaliteli, temiz, herhangi bir hormonu, ilacı olmadan tertemiz patates kaldırıyoruz ama satamıyoruz. Çiftçiliği artık gerçek çiftçiler yapmıyor. Büyük holdingler, büyük şirketler yapıyor. ve bu şirketler bizim patatesimizi satmamıza engel. Niye? Bir kasabanın ektiği patatesi bir tane firma ekiyor. Bu da bize zarar veriyor. ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) olmadığı için, kaldırılan patatesin tonajı belli olmadığı için zannediliyor ki bu kalkan patates bizim Türkiye'mize yetmez. İhracat yolu da açılmıyor. İhracat yolu açılmadığı için kendi patatesimiz kendimize yeter zannediyoruz. Halbuki ÇKS'siz patates ekiliyor. Yerinde tespit edilmiyor. Yerinde tespit edilmediği için kendi patatesimizi kendimize anca yeter diye ihracat yolu açılmıyor.

Bu konuda hükümetimizin bize bir yardımcı olmasını istiyoruz. Biz ne yapalım, yapacağımız bir meslek yok ki. Biz çiftçi doğmuşuz, çiftçi kalmaya devam ediyoruz. Yapacak bir ek işimiz yok. Mesleğimiz çiftçilik. Bu konuda hükümetimiz yardımcı olursa memnun oluruz. Biz de vatana, millete faydalı bir çiftçi olarak devam etmek istiyoruz."

Erhan Adem: "TMO'nun çiftçinin depoda kalan patateslerini alması gerekiyor"

CHP'li Adem ise şunları söyledi:

"Burada yapılması gereken bu saatten sonra tek bir olay var: Küçük esnafın, küçük işletmecinin, çiftçinin, depoda kalan patateslerini TMO'nun alması gerekiyor. Yoksa bu malların birçoğu çöpe gider. Bu çiftçi de ekecek bir pozisyona gelmez. Ekecek bir pozisyonu kalmaz. Gelecek sene de sıkıntılar yaşanır. Küçük aile işletmelerinin mutlaka ayakta kalması gerekiyor, desteklenmesi gerekiyor. Ama maalesef destekten çok köstek olunuyor."

Kaynak: ANKA

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