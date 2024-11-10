Çiftçiler Destek Bekliyor

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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bir buğday tarlasında çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Gürer, "Çiftçinin istediği şu: 2006 yılında bir Tarım Kanunu çıkmış. 'Milli gelirin yüzde biri çiftçiye verilecek' ifadesi var. Çiftçi, o 635 milyar liranın kendilerine verilmesini istiyor. Çiftçilerimiz bu yıl ekime başladılar ama gene de kaygıları var" dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, bir buğday tarlasında çiftçiyle buluştu. Gürer, burada şu açıklamaları yaptı:

"Üretici bu yıl ürettiği üründen para kazanmadı ama yine de traktör var, tarla var. Ekimi yapmak zorunda. 2025 yılında çiftçilere verilmesi gereken, milli gelirin yüzde biri, 635 milyar lira yapıyor. Ancak iktidarın ayırdığı destek 135 milyar lira. İki yılda çiftçiye verilmeyen destek 800 milyar lirayı bulmuş durumda. Çiftçilere yeterli desteğin verilmesi gerekiyor. Çünkü bu yıl çiftçi ne ektiyse para kazanmadı."

"Çiftçiye buğday için ekime başladınız mı" diye soran Gürer, "Buğdayın tohumluk tonu 21 bin liradan alınıyor. Tarlada ekimi başlandı. Hasadı ağustos ayında gerçekleşecek. Toprak düzeltildi, ekim başladı. Ama bazı çiftçiler borçları olduğu için ekime daha girişemediler. Şu anda ise DAP gübrede fiyat artıyor. Çünkü taban gübre olarak kullanılan gübre DAP gübre. DAP gübrenin fiyatı 23 bin lirayı geçmiş durumda. Çiftçinin girdi maliyetleri artıyor. Ama çiftçinin geliri azalıyor. Buna rağmen tarla varsa, traktör varsa ekim devam ediyor.

Çiftçinin istediği şu: 2006 yılında bir Tarım Kanunu çıkmış. 'Milli gelirin yüzde biri çiftçiye verilecek' ifadesi var. Çiftçi, o 635 milyar liranın kendilerine verilmesini istiyor. Ayrıca mazot desteğini de yeterli bulmuyor. Çünkü ÖTV ve KDV olrak dört kat çiftçiden daha fazla vergi alınıyor. Çiftçilerimiz bu yıl ekime başladılar ama gene de kaygıları var. 'Acaba ürün alınabilecek mi, satılabilecek mi'" diye konuştu.

Buğdayın bu yıl 8 liradan satıldığını söyleyen çiftçi ise verimin de düşük olduğuna dikkat çekti.