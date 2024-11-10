Çiftçiler Destek Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çiftçiler Destek Bekliyor

Geniş Video İzle

CHP'li Gürer, çiftçilerin 2006'dan beri beklediği destekleri ve girdi maliyetlerini vurguladı.

10.11.2024 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bir buğday tarlasında çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Gürer, "Çiftçinin istediği şu: 2006 yılında bir Tarım Kanunu çıkmış. 'Milli gelirin yüzde biri çiftçiye verilecek' ifadesi var. Çiftçi, o 635 milyar liranın kendilerine verilmesini istiyor. Çiftçilerimiz bu yıl ekime başladılar ama gene de kaygıları var" dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, bir buğday tarlasında çiftçiyle buluştu. Gürer, burada şu açıklamaları yaptı:

"Üretici bu yıl ürettiği üründen para kazanmadı ama yine de traktör var, tarla var. Ekimi yapmak zorunda. 2025 yılında çiftçilere verilmesi gereken, milli gelirin yüzde biri, 635 milyar lira yapıyor. Ancak iktidarın ayırdığı destek 135 milyar lira. İki yılda çiftçiye verilmeyen destek 800 milyar lirayı bulmuş durumda. Çiftçilere yeterli desteğin verilmesi gerekiyor. Çünkü bu yıl çiftçi ne ektiyse para kazanmadı."

"Çiftçiye buğday için ekime başladınız mı" diye soran Gürer, "Buğdayın tohumluk tonu 21 bin liradan alınıyor. Tarlada ekimi başlandı. Hasadı ağustos ayında gerçekleşecek. Toprak düzeltildi, ekim başladı. Ama bazı çiftçiler borçları olduğu için ekime daha girişemediler. Şu anda ise DAP gübrede fiyat artıyor. Çünkü taban gübre olarak kullanılan gübre DAP gübre. DAP gübrenin fiyatı 23 bin lirayı geçmiş durumda. Çiftçinin girdi maliyetleri artıyor. Ama çiftçinin geliri azalıyor. Buna rağmen tarla varsa, traktör varsa ekim devam ediyor.

Çiftçinin istediği şu: 2006 yılında bir Tarım Kanunu çıkmış. 'Milli gelirin yüzde biri çiftçiye verilecek' ifadesi var. Çiftçi, o 635 milyar liranın kendilerine verilmesini istiyor. Ayrıca mazot desteğini de yeterli bulmuyor. Çünkü ÖTV ve KDV olrak dört kat çiftçiden daha fazla vergi alınıyor. Çiftçilerimiz bu yıl ekime başladılar ama gene de kaygıları var. 'Acaba ürün alınabilecek mi, satılabilecek mi'" diye konuştu.

Buğdayın bu yıl 8 liradan satıldığını söyleyen çiftçi ise verimin de düşük olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Yerel Haberler, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçiler Destek Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Erdoğan: Gazi’nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik
11:02 Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
09:29 Tüm Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 13:34:32. #1.12#
SON DAKİKA: Çiftçiler Destek Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.