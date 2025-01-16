Çiftçilere Tarım Sigortası Uyarısı - Son Dakika
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Çiftçilere Tarım Sigortası Uyarısı

Çiftçilere Tarım Sigortası Uyarısı

Ordu Tarım Müdürü Yılmaz, çiftçilere tarım sigortası yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

16.01.2025 12:47
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Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, çiftçilere tarım sigortası ile ürünlerini güvence altına almaları uyarısında bulundu.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, üreticilerin olası bir afete karşı ürünlerini ve gelirlerini güvence altına almak için tarım sigortası yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Devlet Destekli Tarım Sigortasının (TARSİM) üreticilerin tarımsal faaliyet sürecinde ürün ve emeklerini güvenceye almayı sağlayan bir sigorta türü olduğunu ifade eden Yılmaz, sigorta yaptıracak üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olması gerektiğine işaret etti.

Yılmaz, 2023 ve 2024 yıllarında kent genelinde üreticilere TARSİM tarafından 40 milyon lira ödeme yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz bitkisel ürünler için don, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını risklerine karşı tarım sigortası yaptırarak ürünlerini güvence altına almış olacaklardır. Aynı zamanda büyükbaş, küçükbaş, su ürünleri, kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve arıcılık yapan işletmelerimiz de fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, sel ve su baskını, vahşi hayvan saldırısı, güneş çarpması, zehirlenme ve her türlü kaza risklerine karşı tarım sigortası yaptırarak hayvanlarını oluşabilecek risklere karşı korumuş olacaklardır."

Yaşanan iklimsel değişiklikler göz önüne alındığına üreticilerin doğal afetle karşılaşma risklerinin arttığını belirten Yılmaz, fındık üreticilerinin 3 Mart, kivi üreticilerinin ise 21 Şubat'a kadar ürünlerini sigortalayabileceklerini aktardı.

Kaynak: AA

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