Çiftçilerin Elektrik Borcu Üretimi Tehdit Ediyor

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "2025 yılında tarımsal sulama abone sayısı 796 bin 391. Yaklaşık 18 bin 557 tarımsal sulama abonesinin, borcu nedeniyle elektriği kesilmiş durumda. Bu rakam, üretim süreci sekteye uğrayan on binlerce üreticiyi ifade ediyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal sulamada kullanılan elektriğe yapılan zamlar ile borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçilerle ilgili TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtını değerlendirdi.

Gürer, Bayraktar'ın yanıtındaki rakamların üreticinin içinde bulunduğu ağır tabloyu gözler önüne serdiğini belirterek, "Üretici artık tarlasında ürün yetiştirmekten önce elektrik faturasını nasıl ödeyeceğini düşünür hale geldi. Bakanın, 18 bin 557 tarımsal sulama abonesinin elektriğinin borç nedeniyle kesildiğini belirtmesi de bu durumun somut örneğidir" ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarı döneminde tarımsal üretimin her aşamasında maliyetlerin katlanarak arttığını dile getiren Gürer, şunları kaydetti:

"Gübre, mazot, ilaç, tohum, işçilik ve sulama giderleri, üreticiyi üretim yapamaz noktaya getirdi. Özellikle yeraltı suyuyla sulama yapan çiftçiler için elektrik artık en büyük üretim girdilerinden biri haline geldi. Banka kredisine erişemeyen, borç yükü altında ezilen üretici elektrik faturasını ödeyemediğinde ise tarlasında ürünü olup olmadığına bakılmaksızın elektriği kesiliyor. Sulama yapılamadığı için ürünler kuruyor, emek boşa gidiyor. Bu konuda ülkenin dört bir yanından çok sayıda çiftçi bize ulaşıyor."

Yanıtta paylaşılan verilerin çarpıcı bir tablo ortaya koyduğunu vurgulayan Gürer, "2025 yılında tarımsal sulama abone sayısı 796 bin 391. Bakanlığın verdiği yüzde 2,33'lük oran esas alındığında yaklaşık 18 bin 557 tarımsal sulama abonesinin borcu nedeniyle elektriği kesilmiş durumda. Bu, yalnızca bir istatistik değildir. Bu rakam, sulama yapamayan, ürünü kuruyan, borcunu ödeyemediği için üretim süreci sekteye uğrayan on binlerce üreticiyi ifade ediyor. Bakanlık, yaklaşık 18 bin 557 abonenin elektriğinin kesildiğini ortaya koyarken, borçların yapılandırılması, faizlerin silinmesi ya da üretim döneminde kesintilerin önlenmesine ilişkin somut hiçbir adım açıklamıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Fethi Gürer, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için sulama elektriğine destek verilmesi gerektiğini belirterek, çiftçilerin elektrik borçlarının yapılandırılmasını, sulama sezonunda elektrik kesintilerinin durdurulmasını ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğe doğrudan destek sağlanmasını istedi. Gürer, aksi halde hem üretimin hem de gıda arzının zarar göreceğine, bunun da tüketiciye daha yüksek gıda fiyatları olarak yansıyacağına işaret etti.