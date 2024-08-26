Çiftçilerin İşlenmeyen Arazi Yönetmeliği İptal İçin Dava Açtı - Son Dakika
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Çiftçilerin İşlenmeyen Arazi Yönetmeliği İptal İçin Dava Açtı

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CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, çiftçilerin iki yıl üst üste ekilmeyen arazilerinin devlet tarafından kiraya verilmesini öngören yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay'a dava açtı.

26.08.2024 14:09
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(TBMM)- CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, çiftçilerin iki yıl üst üste ekilmeyen arazilerinin devlet tarafından kiraya verilmesini öngören yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay'a dava açtı.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM'de yaptığı basın toplantısında 22 Ağustos 2024 tarihinde  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik'in iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'a dava açtığını açıkladı.

CHP'li İnan Akgün Alp, şunları söyledi:

"Bu düzenlemeye karşı Türkiye'nin dört bir yanından alın terini alamayan üreticilerimiz isyandadır. Milli gelirden hak ettiği payı alamayan, maliyet fiyatlarının altında hak ettiği fiyatın altında açıklanan ürünün fiyatlarıyla üretim yapmaya zorlanan, bu zor şartlar altında üretimini devam ettiremeyen üreticilerimiz eğer yönetmelik iptal edilmezse elindeki üretim araçlarından da mahrum kalacaktır.

"Yönetmelik toprak gaspını amaçlamaktadır"

Eğer yönetmelik iptal edilmez ise her yıl bütçeden alacağı payı alamayan, bu nedenle önce fakirleşip şimdi de toprağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Anadolu çiftçisi, çok uluslu şirketlerle sözleşmeli üretime mecbur kalacak ve modern köleler haline gelmiş olacaktır.

Bu yönetmelik yoluyla çiftçimizin zaten ipotekli ve hacizli olan arazileri bankalar tarafından önce alacağa mahsuben alınacak sonra da bakanlık eliyle kiraya verilerek bir anlamda arazi bankacılığının yolu açılacaktır. Yönetmeliğin yarattığı bir diğer endişe yandaş vakıf ve derneklere Anadolu topraklarının peşkeş çekilmesinin yasal altyapını hazırlamasıdır. Üretim planlaması adı altında hayata geçirilen yönetmelik, aslında bir toprak gasbını amaçlamaktadır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiftçilerin İşlenmeyen Arazi Yönetmeliği İptal İçin Dava Açtı - Son Dakika

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