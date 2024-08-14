Çiftçilerin Ürünleri Para Etmeyince Tepkiler Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çiftçilerin Ürünleri Para Etmeyince Tepkiler Sürüyor

Geniş Video İzle

Ülke genelinde çiftçilerin ürünlerinin para etmemesi nedeniyle tepki ve eylemleri sürerken; Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde hasadına başlanmasına karşın girdi maliyetlerinin yüksekliğine ek olarak rekoltede görülen düşüklük üreticiyi düşündürüyor.

14.08.2024 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: KADİR DEVİR/ KAMERA: GURBETELLİ YALÇIN

(ANKARA) - Ülke genelinde çiftçilerin ürünlerinin para etmemesi nedeniyle tepki ve eylemleri sürerken; Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde hasadına başlanmasına karşın girdi maliyetlerinin yüksekliğine ek olarak rekoltede görülen düşüklük üreticiyi düşündürüyor. 240 dönüm tarlada soğan üreten çiftçi Muzaffer Çelik "Çiftçinin anası da babası da dedesi de yedi sülalesi ağlıyor" dedi.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde soğan tarlalarında hasat başladı, ancak rekoltenin düşüklüğü hem hasat yapan mevsimlik tarım işçilerini hem de üreticileri düşündürmeye başladı. Tarlada soğanın kilosuna 2,5-5 TL arasında fiyat biçilmesi nedeniyle üretici bir sonraki yılın hesabını yapamaz hale geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden ailesi ile mevsimlik tarım işçisi olarak Şereflikoçhisar'a gelen Adnan Kurt hem artan maliyetlerden şikayet etti hem de üreticinin yaşadıkları sorunları aktardı. Tarımdaki sorunlar sebebiyle çiftçinin tarlasını ekemeyecek durumda olduğunu vurgulayan Kurt, şunları söyledi:

"Soğan işi yapıyoruz. Bu sene verim yok maliyet çok. Çiftçiler komple zararda. Çiftçiler hep isyanda. Biraz sonra kavun tarlasına gideceğiz, adam toplamış mahsul para etmiyor. Soğanın dönümde 20 bin TL maliyeti var kilosu 5 liradan satılıyor, bu sene verim yok. Gübre, ilaç, elektrik, tarla icarı pahalı şimdi bunlar kendisini nasıl kurtaracak? Allah kurtarsın bunları. Durum zor, işçiler de mutlu değil para etmediği zaman nasıl olacak? Bu adam nasıl parayı ödeyecek, ödeyemiyorlar çek veriyorlar. 3-4 aylık çek veriyor. Bu işçiler burada çalıştıktan sonra neyle geçim yapacak, bir ay sonra memlekete gidecekler.  Para etmediği zaman işçilerin parasını nasıl ödeyecek? Böyle kalırsa millet bırakacak. Reyhanlı'da soğanlar hep tarlada kaldı, para etmedi. Çiftçi acı çekiyor. Bu sene burası da öyle oldu. Çiftçi ne yapacak, zor durumda. Çiftçi bıraksa biz ne yapacağız? Memleketimizde fabrika yok, iş yok. Biz hepimiz açlıktan öleceğiz."

"Çiftçinin annesi de babası da dedesi de yedi sülalesi ağlıyor şuan"

240 dekar tarlada soğan üreten Muzaffer Çelik ise 5 milyon TL masraf yaptığını, 3-4 milyonluk zararı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

Bundan yıllar önce Mersin'de bir arkadaş Sayın Cumhurbaşkanı sormuştu, 'anamız ağladı' demişti. Ben o arkadaşın gözlerinden öpüyorum. Ona katılıyorum, çiftçinin annesi de babası da dedesi de yedi sülalesi ağlıyor şuan. Durum çok feci ama biz müstehak bir milletiz. Var olan mevcut sistemi 20 yıldır ayakta tutan biziz, bizim şimdi kızmaya hakkımız yok. Bir insanı sen yaratır, var edersin ondan sonra kalkar sitem edersin bu da doğru olmaz bana göre. Benim burada 240 dönüm ekilişim var ben her akşam hesap yaparım. Çünkü burada verdiğim benim 30 yıllık emeğim. Öyle kara para değil. Benim param olsa ben de gider yatırırdım, keyfime bakardım ama Allah nasip etmesin. 240 dönüm yerim var benim yaklaşık 5 milyon masrafım gitmiş. Dönümüne yaklaşık 20 bin lira bir para gitmiş. Çuval, ip, bunun nakliyesi, deposu, işçiliği hariç. Şu anda benim alacağım tonaj bu fiyatlarda benim nereden baksan 3-4 milyon zararım var. Ben ne yapacağım 30 yıl emek verdim bir ev aldım gidip onu mu satayım. Bir baba, anne 3-4 evlat dünyaya getiriyor 3-4 evlada aynı muameleyi yapmak zorunda. İkisine harçlık ver diğerine verme 'Cehennemin dibine ne hali varsa görsün' şu anda biz onu yaşıyoruz. 2018'de mahsulümüz biraz iyiydi, götürdük depo yaptık tarlada yeteri kadar yerimiz olmadığı için. Götürdük bir yerde muhafaza ettik bir usul hatası yaptık. Gidip hal kayıt sistemine bildirmemiz gerekirdi onu yapmadık ve mahkemelik olduk. 2 defa ifade verdim, terörist olduk, soğan teröristi olduk. O seneden beri hep zarar ediyorum."

Kaynak: ANKA

Şereflikoçhisar, Ankara, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçilerin Ürünleri Para Etmeyince Tepkiler Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:58 Atatürk’ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
18:59 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
18:13 Olayın iç yüzü bambaşkaymış Ankaragücü’nde Cephas gerçeği ortaya çıktı Olayın iç yüzü bambaşkaymış! Ankaragücü'nde Cephas gerçeği ortaya çıktı
17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
17:35 Üsküdar’da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi
17:25 Starbucks CEO’su istifa etti Starbucks CEO'su istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 13:34:09. #1.11#
SON DAKİKA: Çiftçilerin Ürünleri Para Etmeyince Tepkiler Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement