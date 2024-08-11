Çiftçiliğe kadın imzası: Kadınlar kurdukları kooperatif ile çiftçi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çiftçiliğe kadın imzası: Kadınlar kurdukları kooperatif ile çiftçi oldu

Düzce'nin Develi Besni köyünde yaşayan 13 kadın, kurdukları kooperatif ile hem toprağa can veriyor hem de kadın dayanışmasının en güzel örneğini sergiliyor. Kurdukları kooperatif ile ilk kez çiftçiliğe adım atan kadınlar, her geçen gün daha fazla mahsul alıyor.

11.08.2024 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiftçiliğe kadın imzası: Kadınlar kurdukları kooperatif ile çiftçi oldu

DÜZCE - Düzce'nin Develi Besni köyünde yaşayan 13 kadın, kurdukları kooperatif ile hem toprağa can veriyor hem de kadın dayanışmasının en güzel örneğini sergiliyor. Kurdukları kooperatif ile ilk kez çiftçiliğe adım atan kadınlar, her geçen gün daha fazla mahsul alıyor.

Düzce merkeze bağlı Develi Besni köyüne çeşitli nedenlerle yerleşen, kimi gelin olarak gelen, kimi ise sonradan köye taşınan 13 kadın, kurdukları "Konaklı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi" ile hem mahsul yetiştiriyor hem de bu ürünleri satarak gelir elde ediyor. Tarım İl Müdürü Esra Uzun'un teşvikiyle Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırsal kalkınma, genç kadın girişimci, makine ekipman ve sebze-meyve fidesi destekleri alan kadınlar, bir iş insanından da hibe fide temin etti. Kadınlar, yetiştirdikleri sebze ve meyveleri hem yaş olarak hem de kurutarak satışa sunuyor. Bu kooperatifle İlk kez çiftçiliğe adım atan kadınlar, bir yandan toprakla uğraşmanın keyfini çıkarırken, diğer yandan kadın dayanışmasının en güzel örneklerini sergiliyor.

"Her geçen gün daha fazla mahsul alıyoruz"

Kooperatif ortağı Güler Ayyıldız, kuruluş sürecini anlatarak, "Köyümüzde Esra isminde bir arkadaşımız var. Tarım ve Orman İl Müdürümüz ona kadın kooperatifi kurulmasını önermiş. O da bize 'Gelin, köyümüzde bir kooperatif kuralım' dedi. Sonrasında Konaklı ve Develi Besni köylerinin kadınları olarak toplandık ve 13 ortaklı Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurduk. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ve Valimiz Selçuk Aslan bize çok destek oluyor. Bir hayırseverimiz, tarlaya ekim yapmamız için fideleri bağışladı. Ürünlerimizi ektik ve şimdi de hasat zamanı geldi. Bugün üçüncü kez hasat yapıyoruz ve her geçen gün daha fazla mahsul alıyor olmamız bizi çok mutlu ediyor" dedi.

"Mahsulleri hem kurutuyoruz hem yaş olarak satıyoruz"

Aynur Aydın, yetiştirdikleri mahsuller hakkında bilgi vererek, "Çok büyük bir çiftçi değiliz aslında ama bu işi zevkle yapıyoruz. Güzel bir çalışma oluyor. Esra arkadaşımızın öncülüğünde başladık. Valimiz Selçuk Aslan ve Tarım Orman İl Müdürümüz Esra Uzun'un destekleriyle buralara kadar geldik. Bu sene biber, patlıcan, kavun ve karpuz ektik. İnşallah kısa sürede onların da hasadını yapacağız. Şu anda ürünlerimizi yaş olarak değerlendiriyoruz. Ancak ilerleyen zamanlarda patlıcan kurusu ve daha önce yaptığımız meyve kurularını da satışa sunacağız. Şu anda portakal, ayva, muz, kivi, elma gibi meyveleri kuruttuk ve satışa sunduk" diye konuştu.

"Toprakla uğraşmak çok güzel"

Toprakla uğraşmanın kadınları rahatlattığını belirten Nilgün Seven Solmaz da, "Ektiğimiz mahsullerin hasadını yapmak çok güzel bir duygu. Sanki ben bu işi yıllardır yapıyormuşum gibi hemen atıldım ve çok zevk alıyorum. Toprakla uğraşmak harika bir şey. Topladığımız mahsulleri marketlere satıyoruz ve bu konuda destek görüyoruz. İlerleyen zamanlarda daha fazla ürün kurutmayı planlıyoruz. Kadın kooperatifi olunca destek de çok oluyor. İlk başta eşlerimizden çok büyük destek gördük" şeklinde konuştu.

"Amacımız örnek olmak"

Kooperatif Üretim Müdürü Güler Aydın ise kurdukları kooperatif ile diğer kadınlara ve insanlara faydalı olmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Kadın kooperatifi üyesi olmanın mutluluk verici olduğunu söyleyebilirim. Üretmek çok güzel. Çevremize örnek olduğumuzu düşünüyorum. Umarım insanlara faydalı olabiliyoruzdur ve başka kişiler de bizim açtığımız yoldan devam ederler. Yaptığımız işten dolayı çok mutluyuz. Biz yeni kurulmuş bir kooperatifiz. Küçük başladık. Şimdilik sivri biber, dolmalık biber, acı biber ve patlıcan yetiştirdik. Tarlanın ilerisinde kavun ve karpuzlarımız var. Şimdilik böyle başladık ama ilerleyen dönemde daha büyük işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Düzce, Tarım, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçiliğe kadın imzası: Kadınlar kurdukları kooperatif ile çiftçi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:44 CHP’deki para sayma soruşturması tamamlandı Savcıdan dikkat çeken “Hazine“ talebi CHP'deki para sayma soruşturması tamamlandı! Savcıdan dikkat çeken "Hazine" talebi
15:29 Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü
14:23 Sinvar’ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir’den bir skandal tehdit daha Sinvar'ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir'den bir skandal tehdit daha
10:42 Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı! Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı
00:15 Saldırı korkusu psikolojilerini bozdu İçki ve sakinleştirici satışları patladı Saldırı korkusu psikolojilerini bozdu! İçki ve sakinleştirici satışları patladı
15:49 Yeni transfer kafilede yok Beşiktaş’ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu Yeni transfer kafilede yok! Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu
15:37 3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi 3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi
15:04 Yarışmadığı halde Olimpiyatlar’a damga vurdu Güzel olduğu kadar da mütevazi Yarışmadığı halde Olimpiyatlar'a damga vurdu! Güzel olduğu kadar da mütevazi
14:45 Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı
14:36 Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
14:33 Olimpiyatlar’ın en şanssızı Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti Olimpiyatlar'ın en şanssızı! Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti
14:31 YouTube’un eski CEO’su ve Google’ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti YouTube'un eski CEO'su ve Google'ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti
13:55 İmamoğlu’ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok
13:47 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı
13:28 Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 17:24:06. #1.13#
SON DAKİKA: Çiftçiliğe kadın imzası: Kadınlar kurdukları kooperatif ile çiftçi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement