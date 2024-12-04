Çifte Dolandırıcılık: 5 Milyon Lira Çalındı - Son Dakika
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Çifte Dolandırıcılık: 5 Milyon Lira Çalındı

Çifte Dolandırıcılık: 5 Milyon Lira Çalındı

Çorum'da emekli çifti dolandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı, 5 milyon lira çaldı.

04.12.2024 19:18
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Çorum'da telefonda kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp emekli çifti 5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

M.Y. (64) ve eşi N.Y'nin (67), telefonda kendisini savcı ve polis olarak tanıtan kişiler tarafından yaklaşık 5 milyon lira dolandırıldıkları yönündeki ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüpheliler E.K. (34) ve Ö.Ü. (23) takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından E.K. ve Ö.Ü'nün İstanbul'daki evlerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden Ö.Ü. evinde, E.K. ise kaldığı rezidanstan yan daireye kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İstanbul'dan Çorum Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin dolandırıcılık yaptıktan sonra evden uzaklaştıkları anlar, çevredeki güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

İstanbul'daki evlere düzenlenen operasyon sırasında zanlıların balkondan kaçmaya çalıştığı anlar da polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Operasyon, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çifte Dolandırıcılık: 5 Milyon Lira Çalındı - Son Dakika

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