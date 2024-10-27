Çifte Vatandaşlar Bulgaristan Seçiminde Sandık Başında

Güncel

Sakarya ve Kocaeli'de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan'daki genel seçim için sandık başına gitti.

Sakarya'da yaşayan çifte vatandaşlar için Serdivan ve Ferizli ilçelerinde birer sandık kuruldu.

Sabah saatlerinden itibaren Serdivan Beşköprü Mahallesi'ndeki Hacı Emine Oba İlkokulu'na gelen seçmenler, kimlik kontrolünün ardından oylarını kullandı.

Oy verme işlemi, saat 20.00'de sona erecek.

Kocaeli

Kocaeli'deki çifte vatandaşlar için ise 7 ilçede 10 sandık kuruldu.

İzmit ilçesindeki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda sabah saatlerinde açılan sandıklardaki oy kullanma işlemi öncesi, görevliler vatandaşların kimlik belgelerini kontrol etti. Sonrasında başlayan oy kullanma işlemi saat 20.00'ye kadar devam edecek.

Kocaeli Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Aydın, AA muhabirine, Bulgaristan'da 3,5 yılda 7. seçimin yapıldığını anımsattı.

Kocaeli'de yaklaşık 10 bin Bulgaristan vatandaşlığına sahip çifte vatandaşın ikamet ettiğini aktaran Aydın, son seçimlerde oy kullanma ortalamasının 3 bin 500 civarında olduğunu bildirdi.

Aydın, Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşlarının yoğunluğunu gösterme, temsil gücünü artırma ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi açısından seçimleri önemsediklerine dikkati çekerek, "Diğer seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de Bulgaristan'daki demokrasiye katkı anlamında, burada veya Türkiye'nin illerindeki çifte vatandaşlarımıza, hangi partiye oy verirlerse versinler sandıklara gitmeleri için demokrasi adına çağrıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.