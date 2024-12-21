Çığ Faciası: Judo Sporcusu Hayatını Kaybetti

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"Hareket etmeyen hasta bizi için ölü hastadır"

(ERZURUM)- Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu Judo Milli Takımı sporcularından Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini, 3 sporcunun da yaralandığını bildirdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Kayak Merkezi'nde pistlerin bulunmadığı Sultan Sekisi bölgesinde çığ düştüğünü söyledi. Palandöken'de yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı sporcularının bölgede yürüyüş yaptığı sırada çığ düştüğünü ifade eden Çiftçi, "4 sporcumuz çığın altında kalıyorlar. 3 sporcumuz kendi imkanlarıyla çıkıyorlar. Emre Yazgan ismindeki 16 yaşındaki sporcumuz maalesef çığın altından çıkmayı başaramıyor. Tüm müdahalere rağmen kurtarılamıyor" dedi.

Çiftçi, yaralı 3 sporcunun hastaneye kaldırıldığını, arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, olaya ilişkin inceleme başlatıldığını kaydetti.