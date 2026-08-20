Çiğli Belediye Başkanı'nın makam aracına silahlı saldırı - Son Dakika
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Çiğli Belediye Başkanı'nın makam aracına silahlı saldırı

Çiğli Belediye Başkanı\'nın makam aracına silahlı saldırı
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Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Araçta kimse yokken meydana gelen olayda yaralanan olmadı. Şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. CHP İl Başkanı Gümrükçü saldırıyı kınadı.

(İZMİR) – Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının araç park halindeyken gerçekleştirildiği, araçta kimsenin bulunmadığı ve yaralanan olmadığı öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şüphelinin polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına bugün öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgilere göre olay, Çiğli Belediyesi'ne ait otoparkta meydana geldi. Başkan Yıldız'ın park halindeki makam aracına bir kişi tarafından silahla ateş edildi. Saldırı sırasında Başkan Yıldız'ın araçta bulunmadığı ve olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan şahsın 20'li yaşlarda olduğu ve cezaevinden kaçtığı ifade edildi. Şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜMRÜKÇÜ'DEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin ilk açıklama ise CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü'den geldi. Gümrükçü, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Çiğli Belediye Başkanımız Sayın Onur Emrah Yıldız'ın belediye otoparkında bulunan makam aracına yönelik alçakça bir silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Motorla belediye binasına gelerek bu hain eylemi gerçekleştiren şahsın emniyet güçlerimiz tarafından anında gözaltına alınmış olması teselli edicidir. Tek odak noktası Çiğli halkına gece gündüz demeden hizmet etmek olan belediye başkanımıza, çalışma arkadaşlarına ve tüm Çiğli halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Bu saldırı sadece Sayın Onur Emrah Yıldız'a değil; Çiğli halkının özgür iradesine, yerel yönetimlerimize ve demokrasimize karşı yapılmış açık bir tehdittir. Bilinmelidir ki, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ve onların her bir neferi, bu tür mafyatik yöntemlere, korkutma politikalarına ve çirkin gözdağı verme çabalarına asla boyun eğmemiştir, eğmeyecektir. Bizleri yolumuzdan döndüreceğini, halkımıza hizmet etme kararlılığımızı sekteye uğratacağını sananlar büyük bir gaflet içindedir. İzmir genelinde ve Çiğli'de dürüst, şeffaf ve halkçı belediyecilik anlayışımız aynı azimle devam edecektir. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü olarak, Belediye Başkanımız Sayın Onur Emrah Yıldız'ın ve Çiğli Belediyesi'nin sonuna kadar arkasındayız. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, arkasındaki varsa azmettiricilerin ve karanlık odakların ortaya çıkarılması için adli sürecin ve emniyetimizin yürüttüğü tahkikatın çok sıkı bir şekilde takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA

Onur Emrah Yıldız, Yerel Haberler, Bekir Yıldız, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiğli Belediye Başkanı'nın makam aracına silahlı saldırı - Son Dakika

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