Çiğli Belediye Başkanı Yıldız\'dan "Atatürk fotoğrafının kaldırıldığı" iddialarına tepki: "Kamuoyunu yanıltanlarla ilgili hukuki süreci başlatacağız"

(İZMİR) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, makam odasındaki Atatürk fotoğrafının kaldırıldığı yönündeki iddialara tepki göstererek, "Atatürk ve ilkeleri bizim duruşumuzun, yüreğimizin ve hizmet anlayışımızın tam merkezindedir. Bu karalama amaçlı, asılsız haberi yaparak kamuoyunu yanıltanlarla ilgili hukuki süreci başlatacağımız bilinmelidir" dedi.

İzmir'in Çiğli ilçesi Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin ardından makam odasındaki Atatürk fotoğrafının kaldırıldığı" yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yıldız, açıklamasında şunları kaydetti:

"Basında, 'makam odamdaki Atatürk fotoğrafını kaldırdığıma' dair art niyetli ve maksatlı haberleri kabul etmem mümkün değildir. Ayrıca herkes bilir ki; ulusal kurtuluşumuzun ve kuruluşumuzun mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün odamda ve belediyemizde sayısız görseli ve sözü bulunmaktadır. Ayrıca; silah arkadaşlarıyla fotoğrafı da çalışma masamın arkasında, devasa boyutta, en görkemli şekilde yer almaktadır. Üstelik bu fotoğraflar, söz konusu yalan haberlerde de belgelidir.

Atatürk ve ilkeleri bizim duruşumuzun, yüreğimizin ve hizmet anlayışımızın tam merkezindedir. Atatürk sevgimizi, ucuz siyasi polemiklere; çatışmacı, sığ zihniyete, kin ve nefretten beslenenlere malzeme yaptırmayız, harcatmayız. Bugün devletimizin başı, milli iradenin seçtiği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin de hizmet makamımızda olması kadar doğal bir durum yoktur.

Bu, karalama amaçlı, asılsız haberi yaparak kamuoyunu yanıltanlarla ilgili hukuki süreci başlatacağımız bilinmelidir. Atatürk'ün dediği gibi 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' düsturuyla halkımıza hizmet etmeye devam edecek; hiçbir girişimin çalışmalarımızı ve bu heyecanımızı gölgelemesine izin vermeyeceğiz."