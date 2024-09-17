Çiğli Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası\'nı Dolu Dolu Kutlayacak

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(İZMİR)- Çiğli Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası'nı bu yıl da dolu dolu bir program ile kutlayacak. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Çiğli Belediyesi olarak, daha yaşanabilir, sağlıklı ve çevreye duyarlı bir kent planlama hedefimiz doğrultusunda, bu önemli etkinliğe katkıda bulunmaktan dolayı mutluyum" dedi.

Çiğli Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenliyor. Her yıl farklı bir tema ile kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2024 yılı teması "Paylaşımlı Kamusal Alanlar" olarak belirlendi. Tema kapsamında 'Trafiksiz Gün Etkinliği' düzenlenecek, böylece halkın şehir içi dolaşımı desteklenecek. Bunun yanı sıra 16-20 Eylül arasında ilçe genelinde kurulacak bisiklet tamir istasyonları ile vatandaşlar, spor ve hareket ile iç içe olmaya teşvik edilecek.

17 Eylül salı akşamı (bugün), Atatürk Spor Salonu'nda saat 20.00'de zumba etkinliği ile resmi açılış yapılacak. 18 Eylül Çarşamba günü (yarın) ise sabah 07.30'da Sasalı Kent Ormanı'nda doğa yürüyüşü gerçekleşecek. Katılmak isteyen doğaseverler için Atatürk Spor Salonu önünden servis kaldırılacak. 20 Eylül Cuma günü tüm gün boyunca Kaklıç Mahallesi 10324 Sokak trafiğe kapatılarak 'Trafiksiz Gün Etkinliği' düzenlenecek. Aynı gün 14.30 ve 16.00 arasında çocuklar için minyatür kale futbol maçı, halat çekme yarışması, scooter yarışı, bisiklet yarışı ve survivor parkuru düzenlenecek. Çocuklar festival havasında bir gün geçirecek.

"Daha yaşanabilir bir Çiğli için adım atalım"

Başkan Yıldız, "Çiğli Belediyesi olarak, daha yaşanabilir, sağlıklı ve çevreye duyarlı bir kent yaratma hedefimiz doğrultusunda, bu önemli etkinliğe katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. 'Paylaşımlı Kamusal Alanlarda, teması ve Şehri Beraber Yaşayalım' sloganı ile sizleri şehrimizin güzelliklerini yürüyerek veya bisikletle keşfetmeye davet ediyorum. Hareketliliğin sadece fiziksel sağlığımıza değil, aynı zamanda ruhsal ve sosyal sağlığımıza da olumlu etkileri olduğunu unutmamalıyız. Daha az araç kullanımı, daha temiz bir hava ve daha az gürültü kirliliği demektir. Bu da hepimizin yaşam kalitesini artıracaktır. Tüm vatandaşlarımızı Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklere bekliyoruz. Gelin, hep birlikte daha sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir Çiğli için adım atalım" diye konuştu.