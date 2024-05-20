Çiğli Belediyesi Gençlik Kupası Futbol Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi Gençlik Kupası Futbol Turnuvası Sona Erdi

Çiğli Belediyesi Gençlik Kupası Futbol Turnuvası Sona Erdi

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Kupası Futbol Turnuvası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi. Turnuvada dostluk ve barış kazandı.

20.05.2024 12:58  Güncelleme: 13:53
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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 16-17 Mayıs 2024 tarihlerine düzenlenen "Gençlik Kupası Futbol Turnuvası" sona erdi.

Çiğli Atatürk Stadı'nda 19 Mayıs için düzenlenen turnuvada Çiğli Belediye spor, Altıngenç Spor, Esentepe Spor, Harmandalı Spor, Evka 2 Spor, Evka 5 Spor, Egekent Gençlik Spor, Güzeltepe Spor ve Maltepe Spor U-15 futbol takımları mücadele etti. İki gün süren müsabakalara ilçeli sporseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kazanan dostluk oldu

Turnuvada başa baş geçen mücadelelerin ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kazanan dostluk ve barış oldu. Turnuva yönetimi tarafından alınan kararla bir kazanan seçilmedi ve tüm kulüpler şampiyon ilan edildi.

Gençlere sporu sevdirmeyi hedeflediklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Gençlerimizin spora olan ilgisini artırmak için düzenlediğimiz 19 Mayıs Gençlik Kupası Futbol Turnuvası'nda bir kazanan seçmedik. Atamızın bize emanet ettiği bu bayramda gençler, yaşıtları ile bir araya gelerek oldukça dostane bir şekilde müsabakalara çıktılar. Kazanan Atatürk'ün gençleri oldu. Turnuvaya katılan tüm sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Çiğlili çocuklarımızın ve gençlerimizin dilediği branşta spor yapma imkanına kavuşması için çalışmalarımıza aynı tempoda devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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