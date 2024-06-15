Çiğli Belediyesi, İbadethanelerde Bayram Temizliği Yaptı

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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçedeki ibadethanelerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki cami ve cemevlerinin avlu, şadırvan ve lavabolarını yıkarken; ayakkabılık, kitaplık ve dinlenme gruplarını temizledi. Ekipler, ibadethanelerin bahçesinde ve çevresinde de çalıştı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "İbadethanelerimizde yaşanacak bayram yoğunluğunu göz önünde bulundurarak bayram öncesinde temizlik seferberliği başlattık. Cami ve cemevlerini dip bucak temizledik. İbadethanelerimizi pırıl pırıl yaptık. Çiğlili komşularımız bayram boyunca gönül rahatlığıyla ibadetlerini gerçekleştirebilir" dedi.