Çiğli Belediyesi, İbadethanelerde Bayram Temizliği Yaptı - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi, İbadethanelerde Bayram Temizliği Yaptı

Çiğli Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçedeki cami ve cemevlerinde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ibadethanelerin avlu, şadırvan, lavabo, ayakkabılık, kitaplık ve dinlenme gruplarını temizledi. Başkan Yıldız, ibadethanelerin pırıl pırıl olduğunu belirterek, komşuların bayram boyunca gönül rahatlığıyla ibadetlerini gerçekleştirebileceklerini söyledi.

15.06.2024 12:36
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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçedeki ibadethanelerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki cami ve cemevlerinin avlu, şadırvan ve lavabolarını yıkarken; ayakkabılık, kitaplık ve dinlenme gruplarını temizledi. Ekipler, ibadethanelerin bahçesinde ve çevresinde de çalıştı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "İbadethanelerimizde yaşanacak bayram yoğunluğunu göz önünde bulundurarak bayram öncesinde temizlik seferberliği başlattık. Cami ve cemevlerini dip bucak temizledik. İbadethanelerimizi pırıl pırıl yaptık. Çiğlili komşularımız bayram boyunca gönül rahatlığıyla ibadetlerini gerçekleştirebilir" dedi.

Kaynak: ANKA

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