Çiğli'de Vatandaşlar Aynı Sofrada Buluştu

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, düzenlediği iftar programlarında yüzlerce vatandaşla bir araya geliyor. Pelikan Sosyal Tesisi'ndeki ilk buluşmada ney ve gitar eşliğinde manevi ezgilerin dinletisi de yapıldı.

İftar programında, vatandaşlar hem oruçlarını açtı hem de ramazanın paylaşma ve dayanışma ruhunu doyasıya yaşadı. Samimi görüntülere sahne olan buluşmada, her yaştan Çiğlili aynı sofrada kaynaştı.

Farklı noktalarda sofralar kurulacak

Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kurulacak iftar sofralarıyla birlik ve beraberlik pekiştirilecek. İftar programı 26 Şubat Perşembe günü Alyans (Ares) Düğün Salonu'nda devam edecek. Ardından 1 Mart Pazar günü Evka 2 Pazar Yeri'nde, 2 Mart Pazartesi günü Çiğli Merkez Kent Lokantası'nda ve 4 Mart Çarşamba günü Evka 5 İş Merkezi'nde iftar sofraları kurulacak. Ramazan boyunca Elit Düğün Salonu, Atatürk Spor Salonu, Denge Koleji, Balatçık Kent Lokantası, Bakırcılar Düğün Salonu ve Egekent Pazar Yeri'nde de vatandaşlarla buluşmalar gerçekleşecek.

16 Mart Pazartesi günü Kasaplar Meydanı'nda düzenlenecek Kadir Gecesi özel iftar programı, Ramazan'ın manevi atmosferini taçlandıracak. Program, 17 Mart Salı günü Sasallı Düğün Salonu'nda ve 18 Mart Çarşamba günü Yakakent Pazar Yeri'nde yapılacak iftarlarla tamamlanacak.

"Bu sofralar, kardeşliğin ve dayanışmanın simgesidir"

Çiğli Belediyesi Başkanvekili Abdurrahman Başaran, ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kurulacak sofralarla binlerce vatandaşın aynı manevi iklimde buluşması amaçladıklarını kaydetti. Başaran, "Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve gönüllerin birleştiği müstesna bir zaman dilimidir. Çiğli'mizde kurduğumuz bu sofralar, kardeşliğin ve dayanışmanın simgesidir. Hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmak bizim için büyük bir mutluluk. Ramazan'ın bereketini hep birlikte paylaşıyoruz" dedi.