Çiğli Belediyesi, İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Proje Başlattı - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi, İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Proje Başlattı

Çiğli Belediyesi, iklim değişikliğinin ekonomik, ekolojik ve sosyal sonuçlarına karşı yerelde sürdürülebilir stratejiler geliştirmek amacıyla 'Kentsel Alanlarda Yüzey Sıcaklığını Düşürmeye Yönelik Doğa Tabanlı Çözümler Teknik Destek Projesi'ni hayata geçirdi.

09.08.2024 11:38  Güncelleme: 13:16
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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, iklim değişikliğinin ekonomik, ekolojik ve sosyal sonuçlarına karşı yerelde sürdürülebilir stratejiler geliştirmek amacıyla "Kentsel Alanlarda Yüzey Sıcaklığını Düşürmeye Yönelik Doğa Tabanlı Çözümler Teknik Destek Projesi"ni hayata geçirdi. Sıcaklık artışı ve ciddi çevresel bozulmalara dikkati çeken Başkan Onur Emrah Yıldız, "Proje kapsamında ilçemizde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyoruz" dedi.

Çiğli Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) kapsamında "Kentsel Alanlarda Yüzey Sıcaklığını Düşürmeye Yönelik Doğa Tabanlı Çözümler Teknik Destek Projesi" başlatıldı. Proje kapsamında Çiğli'deki kentsel ısı adası oluşumunu azaltmak ve doğal peyzaj kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak için doğa tabanlı mekansal uygulama çözümleri geliştirmek hedefleniyor.

Projenin ilçenin sürdürülebilir bir geleceğe adım atmasına katkı sağlayacağını ve ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini artıracağını belirten Başkan Yıldız, şunları söyledi:

"Çiğli'nin geleceği için sürdürülebilir çözümler üreteceğiz"

"İklim değişikliği, sadece çevresel değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal boyutları olan önemli bir konu. Geldiğimiz noktada; artan sıcaklıklar, değişen yağış rejimleri ve ekstrem hava olayları, tarım, su kaynakları ve insan sağlığı üzerinde ciddi tehditler oluşturuyor. Bu nedenle, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve uyum sağlamak için kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşım benimsememiz gerekmektedir. Çiğli Belediyesi olarak, günlük yaşantımızı ve geleceğimizi ilgilendiren bu konuda üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine yerel anlamda sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Enerji verimliliğini artırmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik etmek ve karbon ayak izimizi azaltmak için çeşitli projeler yürütüyoruz. Ayrıca, yeşil alanların korunması ve artırılması, atık yönetimi ve geri dönüşüm faaliyetleri gibi çevre dostu uygulamaları da hayata geçiriyoruz. Bu çabalarımızın yanı sıra halkımızı bilinçlendirmek ve iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak için eğitim ve bilgilendirme kampanyaları düzenliyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hep birlikte hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi, İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Proje Başlattı - Son Dakika

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