Çiğli Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Düzenledi - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Düzenledi

Çiğli Belediyesi ve İzmir Kadın Dayanışma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim programında, kadına yönelik şiddetin türleri, hukuki haklar ve mücadele yolları ele alındı. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, bu tür eğitimlerin bilinçlenme ve toplumsal dayanışma için önemli olduğunu vurguladı.

09.04.2025 13:01  Güncelleme: 14:25
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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi ve İzmir Kadın Dayanışma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen "Kadına Yönelik Şiddet" konulu eğitime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Yerel yönetimler olarak kadına yönelik şiddetin çözümüne katkı sağlamak bizim sorumluluğumuz. Personelimizin bilinçlenmesi, kadınların haklarını daha iyi savunmalarına ve onlara destek olmalarına yardımcı olacaktır" dedi.

Çiğli Belediyesi tarafından kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek ve personel farkındalığını artırmak amacıyla eğitim programı düzenledi. İzmir Kadın Dayanışma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen "Kadına Yönelik Şiddet" konulu eğitimde, şiddetin türleri, kadınların hukuki hakları ve mücadele sürecinde izlenmesi gereken yollar detaylı bir şekilde ele alındı.

Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde, belediye çalışanlarının kadına yönelik şiddet konusunda bilinçlenmesi ve bu alanda daha etkin rol alabilmesi hedeflendi. Eğitim kapsamında, şiddetin fiziksel, psikolojik, ekonomik ve dijital boyutları ile ilgili bilgiler aktarılırken, kadınların destek alabileceği hukuki ve sosyal mekanizmalar da anlatıldı. Bu tür etkinliklerle şiddetle mücadelenin daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen Çiğli Belediyesi, önümüzdeki dönemde de benzer eğitim ve projelerle farkındalık çalışmalarını sürdürecek.

Yıldız: "Kadına yönelik şiddetle mücadelede bilinç, dayanışma ve kararlılık oldukça önemli"

Kadına yönelik şiddetle mücadelede dayanışmanın ve toplumsal bilincin önemine vurgu yapan Başkan Yıldız, "Bu tür eğitim programlarının yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyorum. Kadına yönelik şiddet, sadece bireylerin değil, tüm toplumun ortak sorunudur. Bu sorunun üstesinden gelmek için hepimizin birlikte hareket etmesi, dayanışma içinde olması gerekmektedir. Çiğli Belediyesi olarak, çalışanlarımızı bu alanda bilinçlendirmek ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. İzmir Kadın Dayanışma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu eğitimler, önümüzdeki dönemde de sürdürecek ve bu toplumsal sorunun çözümüne katkı sunmaya devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede bilinç, dayanışma ve kararlılık oldukça büyük bir öneme sahip. Yerel yönetimlerin bu alandaki sorumluluğunun bilincindeyiz ve üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Düzenledi - Son Dakika

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