Çiğli Belediyesi Masa Tenisi Takımı Şampiyon Oldu

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(İZMİR)- Çiğli Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği'nin düzenlediği 2023-2024 Masa Tenisi Kurum ve Kuruluşlar Ligi'nde şampiyon oldu.

İzmir Atatürk Stadyumunda gerçekleştirilen turnuvada 10 takım kıyasıya mücadele etti. Ahmet Hakan Küçük, Ali ihsan Çelik ve Onur Güdül'den oluşan Çiğli Belediyesi Masa Tenisi takımı, yedi ay süren müsabakalar sonucunda topladığı 17 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvayı şampiyonlukla tamamlayan Çiğli Belediyesi Masa Tenisi takımı, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Yıldız, takımın kendisine armağan ettiği kupa için "Başkanlık dönemimde kazandığımız ilk kupa olması sebebiyle bu kupanın bendeki yeri hep ayrı olacak. Kupayı tüm mesai arkadaşlarımız ve Çiğli halkı adına kabul ediyorum. Umarım nicelerini Çiğlimize kazandırırız" diyerek, sporculara teşekkür etti.

"Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek"

Sporun birleştirici ruhunu ön plana çıkarmaya devam edeceklerini vurgulayan Onur Emrah Yıldız, "Bu güzel turnuvada Çiğli'ye yakışır bir mücadele sergileyen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılarından dolayı hepsini kutluyorum. Mesai arkadaşlarımız arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirecek bu tarz sportif faaliyetlerin bir parçası olmaya devam edeceğiz. Sportif anlamda hayata geçireceğimiz alt yapı çalışmaları ve planlamalar ile Çiğlili her bir yurttaşımıza dilediği branşta spor yapma imkanı sunacağız" diye konuştu.