Çiğli Belediyesi'nden 19 Mayıs Kutlama Etkinlikleri - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi'nden 19 Mayıs Kutlama Etkinlikleri

Çiğli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 10-18 Mayıs tarihleri arasında spor ve kültürel etkinliklerle dolu bir program hazırladı. Gençlik Yürüyüşü, futbol ve tenis turnuvaları ile müzik ve dans gösterileri ile bayram coşkusu zirveye taşınacak.

09.05.2025 12:22
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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı birbirinden renkli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 10-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek dopdolu programla ilçe genelinde bayram coşkusu zirveye taşınacak.

Kutlamalar, 10 Mayıs'ta Kuş Cenneti'nde düzenlenecek Gençlik Yürüyüşü ile başlayacak. Hafta boyunca spor turnuvaları ve kültürel etkinliklerle gençlerin enerjisi Çiğli sokaklarını saracak. 18 Mayıs'ta ise voleybol turnuvası ile son bulacak.

Spor ve sanatla dolu program

11-15 Mayıs tarihleri arasında tenis turnuvasında mücadele edecek sporcular, yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. 12-16 Mayıs'ta gerçekleşecek futbol turnuvaları ise takımların rekabet dolu maçlarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. 14 Mayıs'ta sahne alacak Hasan-Gizem-Ayaz dans grubu, müzik ve ritmin büyüleyici uyumuyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Etkinlik maratonu, 17-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek voleybol turnuvasıyla son bulacak. Sporun ve sanatın bir araya geldiği dolu dolu program, katılımcılara eğlenceli ve hareketli günler vaat ediyor.

Başkan Yıldız'dan 19 Mayıs daveti

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında tüm Çiğlililere çağrıda bulundu. Başkan Yıldız, "Güzel ülkemizi gençliğe emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, gençlerimiz için hazırladığımız etkinliklerle Çiğli'nin enerjisini sahalara ve meydanlara taşıyoruz. Bu kentin geleceği, gençlerimizin umut dolu gözlerinde saklı. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı günlerde bir araya gelmeye, bayram coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum. Gelin; sevgiyle, sporla, müzikle ve dayanışmayla dolu bir Mayıs'ı birlikte kutlayalım" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi'nden 19 Mayıs Kutlama Etkinlikleri - Son Dakika

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