Çiğli Belediyesi'nden Anneler Günü'ne Özel Etkinlik

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınlar, Pelikan Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Anneler Günü'ne özel etkinlik düzenledi. Program kapsamında sahne alan Emrah Bari, stand-up gösterisiyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Etkinlik boyunca müzik eşliğinde oyunlar oynandı ve halaylar çekildi. Programa, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve eşi Gamze Yıldız'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Kadın Kolları Başkanı Necla Dülgeroğlu, belediye bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda kadın katıldı.

BAŞKAN YILDIZ'DAN ANLAMLI ANMA

Annelerin toplumdaki yeri ve önemine dikkati çeken Başkan Yıldız, "Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, dünyadaki tüm eli öpülesi annelerimizin ellerinden öpüyorum. İyi ki varsınız. Annemin, çocuklarımın değerli annesinin ve kayınvalidemin en içten dileklerimle Anneler Günü'nü kutluyorum. Bir çift mavi gözle bu topraklarda yaşamamıza vesile olan Cumhuriyetimizin kurucusu, ölümsüz lider, kadınlara dünyada birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkını tanıyan, kadınları her zaman her şeyin önünde tutan Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde annemizin de ruhu şad, mekanı cennet olsun" diye konuştu.