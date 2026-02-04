Çiğli'de Asfalt Seferberliği: Köyiçi ve Dere Caddesi Yenileniyor

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Köyiçi Mahallesi ve Dere Caddesi'nde asfaltlama ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Yol, aydınlatma ve altyapı yenilemelerini kapsayan çalışmalarla bölgenin daha güvenli, konforlu ve modern bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Çiğli Belediyesi, ilçedeki asfalt ihtiyacını karşılamak üzere sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Köyiçi Mahallesi ve Dere Caddesi'nde, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle başlatılan asfaltlama ve çevre düzenleme çalışmaları bölgeye yeni bir dinamizm kazandıracak.

Vatandaşların en çok talep ettiği konulardan biri olan yol ve asfalt konusuna kalıcı çözüm üretmek için yoğun mesai harcadıklarını vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, çalışmaların kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Başkan Yıldız: "Verdiğimiz sözleri tutuyoruz"

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Yıldız, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın desteğiyle, Çiğli'de söz verdiğimiz gibi asfalt sorununu çözmek için canla başla çalışıyoruz. Bunun için büyük bir çaba harcadığımızı herkesin bilmesini isterim" dedi.

"Aydınlatma direkleri ve altyapı modernleşiyor"

Sadece asfaltla sınırlı kalmayan çalışmalar kapsamında bölgede aydınlatma direklerinin de yenileneceğini belirten Yıldız, "Bu yolumuzda elektrik direkleri de değişecek. Burası çok daha düzenli, güvenli ve estetik bir alan haline gelecek. Yapılan çalışmalar tamamlandığında Köyiçi ve Dere Caddesi, modern altyapısı ve yenilenen görünümüyle hem araç hem yaya trafiği açısından daha konforlu hale gelecek. İlçe genelinde yol ve altyapı sorunlarını tek tek çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.