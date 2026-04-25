Çiğli Belediyesi'nden Doğa ile Buluşma Etkinliği

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü, vatandaşları temiz havada buluştururken sağlıklı yaşam bilincini artırdı; etkinlik, aynı zamanda kentte birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdi.

Çiğli Belediyesi, vatandaşları doğayla buluşturan etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Sağlıklı yaşamı teşvik eden ve kentte sosyal dayanışmayı güçlendiren etkinlikler kapsamında düzenlenen "Doğa Yürüyüşü", yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Çiğli Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Evka 6'da bir araya gelen vatandaşlar temiz hava eşliğinde yürüyüş yaparak hem spor yaptı hem de keyifli vakit geçirdi.

"Başkan Yıldız: Sağlıklı yaşam ve birlik için doğada buluştuk"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, doğayla iç içe geçirilen bu tür organizasyonların önemine vurgu yaptı. Başkan Yıldız, "Hemşehrilerimizle birlikte doğanın güzelliklerini paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Sağlıklı yaşamı destekleyen etkinliklerimizi artırarak Çiğli'de birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Katılım sağlayan tüm komşularımıza teşekkür ediyorum" dedi.