Çiğli Belediyesi'nden Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi'nden Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Destek

Çiğli Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi ve sıcak yemek desteği sağlıyor. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, dayanışmanın önemine vurgu yaparak, vatandaşları bağış kampanyasına katılmaya davet etti.

17.03.2025 12:54
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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen gıda kolisi ve sıcak yemek desteği ile dar gelirli ailelerin sofralarına destek olunuyor. Dayanışmanın önemine vurgu yapan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Çiğli Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Belediye ekipleri, vatandaşlara her gün sıcak yemek ulaştırırken, temel gıda maddelerinden oluşan erzak kolilerini de teslim ediyor. Başvurular, Çiğli Belediyesi web sitesi, çağrı merkezi, WhatsApp hattı ve Halk Masası üzerinden alınıyor. Yapılan incelemeler ve hane ziyaretleri sonucunda desteğe uygun görülen ailelere destek sağlanıyor. Çiğli Belediyesi, dayanışmayı artırmak ve daha fazla kişiye ulaşabilmek için bir bağış kampanyası başlattı. Vatandaşların da katkıda bulunabileceği kampanyada, yalnızca ambalajlı erzak ve kuru gıda ürünlerinden oluşan bağışlar kabul ediliyor. Bağış yapmak isteyenler, 444 35 52 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alabilir.

Yıldız: "Dayanışma ile güçlüyüz"

Yıldız, her an olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini kaydetti. Yıldız, "Çiğli Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanında olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına destek olmaya devam ediyoruz. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu en güzel şekilde yaşatmak için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla sıcak yemek ve gıda kolisi desteklerimizi sürdürüyoruz. Ramazan ayı boyunca da bu desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Bu süreçte, bizlere destek olmak isteyen duyarlı vatandaşlarımızın katkıları da büyük önem taşıyor. Hemşehrilerimizi, belediyemiz aracılığıyla bu iyilik hareketine katkı sağlamaya davet ediyorum. Birlikte el ele vererek daha fazla vatandaşımıza ulaşabilir, sofralarına umut olabiliriz. Çünkü biz, dayanışma ile güçlüyüz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi'nden Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika

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