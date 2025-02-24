Çiğli Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Temizlik Çalışmaları - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Temizlik Çalışmaları

Çiğli Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde cami ve mescitlerde hijyen çalışmalarını sürdürüyor. Detaylı temizlik yapılarak vatandaşların ibadetlerini sağlıklı bir ortamda gerçekleştirmeleri sağlanıyor.

24.02.2025 13:57
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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki cami ve mescitlerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların ibadetlerini hijyenik bir ortamda yapabilmeleri için belediye ekipleri tarafından detaylı temizlik yapılıyor.

Temizlik çalışmaları kapsamında cami ve mescitlerin halıları detaylı süpürülüyor, tozlar alınarak genel hijyen sağlanıyor. Çiğli Belediyesi'nin cami ve mescitlere yönelik temizlik çalışmaları, Ramazan ayı boyunca da devam edecek.

"Ramazan boyunca temizlik çalışmalarımız devam edecek"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Ramazan ayının huzur içinde geçmesi için temizlik çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda yapabilmesi için ekiplerimiz çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Ramazan ayında, birlik ve beraberlik en güzel şekilde yaşanıyor. Biz de Çiğli Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bu mübarek ayı en sağlıklı ve huzurlu şekilde geçirebilmeleri için cami ve mescitlerimizde kapsamlı bir temizlik çalışması yürüttük. Ekiplerimiz, ibadet yerlerimizin halılarını süpürüp dezenfekte etti. Halkımızın ibadetlerini temiz ve güvenli bir ortamda gerçekleştirmesi bizim önceliğimiz. Ramazan boyunca temizlik çalışmalarımız devam edecek. Hemşehrilerimizin sağlık, huzur ve bereket içinde Ramazanı geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Temizlik Çalışmaları - Son Dakika

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