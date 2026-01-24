Çiğli\'de Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü\'nü 1 Haftada Bin 100 Kişi Ziyaret Etti

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel düzenlediği "Karneni Getir, Kampüsü Ücretsiz Gez" etkinliği kapsamında Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü, yalnızca bir haftada bin 100 çocuğu ağırlayarak miniklere bilim ve uzay dolu unutulmaz bir sömestr yaşattı.

Çiğli Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel olarak hayata geçirdiği "Karneni Getir, Kampüsü Ücretsiz Gez" etkinliği büyük ilgi gördü. Sömestr tatiliyle birlikte kapılarını minik ziyaretçilere açan Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü, yalnızca 1 haftada bin 100 ziyaretçiyi ağırlayarak Çiğli'nin bilim ve uzay vizyonunu gözler önüne serdi.

19–30 Ocak tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte çocuklar, uzayın gizemli dünyasını keşfederken hem eğlendi hem öğrendi. Gezegenlerden roketlere, astronomiden havacılığa uzanan içerikleri yakından inceleme fırsatı bulan minikler, kampüste unutulmaz anlar yaşadı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, sömestr tatilinin en dikkati çeken duraklarından biri oldu.

Bilimle dolu bir sömestr tatili

Eğitici ve eğlenceli içerikleriyle Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü; çocukların bilime olan ilgisini artırmayı, hayal güçlerini geliştirmeyi ve geleceğin bilim insanlarına ilham vermeyi hedefliyor. Ücretsiz olarak sunulan kampüs gezileri sayesinde yüzlerce çocuk, uzay ve astronomi temalı bir merkezle tanıştı.

Başkan Yıldız: "Çiğli'de çocuklar hayallerini uzaya taşıyor"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yoğun ilgi gören etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Çocuklarımızın bilime, teknolojiye ve uzaya ilgi duymasını son derece önemsiyoruz. Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsümüzle onların hayal dünyasını genişletiyor, geleceğe daha umutla bakmalarını sağlıyoruz. Sömestr tatilinde başlattığımız "Karneni Getir, Kampüsü Ücretsiz Gez" etkinliğiyle yalnızca bir haftada 1.100 ziyaretçiyi ağırladık. Bu ilgi, doğru bir iş yaptığımızın en güzel göstergesi. Çiğli'de çocuklar hayallerini uzaya taşıyor; biz de bu yolculukta onların yanında olmaya devam edeceğiz."