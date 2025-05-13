Çiğli Belediyesi'nden Yeni Meslek Edindirme Kursları - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi'nden Yeni Meslek Edindirme Kursları

Çiğli Belediyesi, gıda sektöründe nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla şeker ve pasta yapımı kursları başlatıyor. Kursiyerler kalfalık belgesi alarak iş bulma fırsatı elde edecekler. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, projelerin ekonomik kalkınmaya katkı sağladığını vurguladı.

13.05.2025 11:23
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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, meslek edindirme çalışmaları kapsamında yeni bir projeye imza attı. Gıda sektöründe artan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla, ilçede şeker ve pasta kursları başlatılıyor.

Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen ve Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç ile protokol imzalayarak, şeker ve pasta yapımı kurslarının temellerini attı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında düzenlenecek kurslarda, katılımcılar hem kalfalık belgesi alacak hem de iş garantisiyle istihdama kazandırılacak.

Başkan Yıldız, meslek edindirme projelerinin sadece bireysel gelişime değil, aynı zamanda toplumun ekonomik kalkınmasına da katkı sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çiğli'de işsizlikle mücadelede somut adımlar atıyoruz"

"Yerel yönetim olarak temel hedeflerimizden biri, halkımıza doğrudan fayda sağlayacak projeler üretmek. İşsizlik sadece bireylerin değil, ailelerin ve toplumun genel yapısını etkileyen önemli bir konu. Bu nedenle biz, doğrudan istihdam yaratacak ve vatandaşlarımıza meslek edindirme imkanı sunacak çalışmalara öncelik veriyoruz. Bu projeler sayesinde katılımcılar sadece meslek öğrenmekle kalmıyor, aynı zamanda ekonomik bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Kadınların ve gençlerin bu projelerde yer alması bizim için çok önemli. Çünkü biliyoruz ki, kadınların iş hayatına katılması ve gençlerin erken yaşta meslek sahibi olması, toplumun geleceğini güçlendiren temel unsurlardan biri. Şeker ve pasta yapımı kursları, hem el becerilerini geliştirecek hem de gıda sektöründe istihdam imkanlarını artıracak. İşin güzel yanı, bu eğitimleri tamamlayan kursiyerler, sektörde kalfalık belgesi alarak doğrudan iş bulma fırsatı yakalayacaklar. Yani biz sadece eğitim vermekle kalmıyor, iş garantisi de sunuyoruz."

"Meslek edindirme kurslarımızı daha da genişleteceğiz"

Projeyi daha geniş kapsamda değerlendiren Yıldız, Çiğli Belediyesi'nin benzer meslek edindirme kurslarını sürdüreceğini belirterek, "Bu kursları yalnızca pasta ve şeker yapımı ile sınırlı tutmayı düşünmüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde farklı sektörlere yönelik meslek edindirme programları açarak daha fazla vatandaşımızın ekonomik hayata dahil olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Hem gençlerimiz hem de iş arayan vatandaşlarımız için yeni fırsatlar oluşturacağız. Biz halkımızın yanındayız ve onların meslek sahibi olmaları için elimizden geleni yapacağız. Çiğli Belediyesi olarak, sosyal belediyeciliği en iyi şekilde uygulayarak, kentimizde ekonomik ve sosyal anlamda daha güçlü bir yapı kurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi'nden Yeni Meslek Edindirme Kursları - Son Dakika

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