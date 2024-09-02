Çiğli Belediyesi'nin Yaz Etkinlikleri Sona Erdi

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(İZMİR)- Çiğli Belediyesi tarafından, çocukların yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmesi amacıyla düzenlenen "Her Yer Çocuk" etkinlikleri sona erdi. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın mutluluğuna vesile olmak bizler için en değerli hizmet" dedi.

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, 7-11 yaş arası çocukların yaratıcılıklarını, el ve sanat becerilerini geliştirebilecekleri resim, müzik, masal, ritim, yaratıcı drama, origami eğitimleri verildi. Ayrıca zihinsel ve fiziksel aktiviteler için satranç ve spor etkinliği; merak ve düşünme becerilerini artıracak bilim ve felsefe atölyeleri ile bilgi edinme ve keşfetme becerisi için gazete ve harita eğitimi ile sinema ve tiyatro gibi kültürel etkinlikler de düzenlendi.

Etkinliğe katılan çocuklar, film ve tiyatro gösterileriyle vakit geçirirken; ritim, yaratıcı drama, müzik, satranç ve origami atölyelerine katılarak yeni beceriler edindi. Ayrıca yaratıcı drama ve müzik atölyesinde strateji geliştirme ve pratik düşünme yeteneklerini geliştirdiler. Dört hafta süren etkinlikler sonunda, çocuklar hem yeni arkadaşlıklar kurmanın hem de farklı alanlarda kendilerini geliştirme imkanı buldu.

"Hayatın her anında yanlarında olacağız"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, çocukların keyifli ve eğitici saatler geçirdiğini görmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Film ve tiyatro gösterileriyle başlayan etkinliklerimizde; Çiğlili çocuklarımız ritim, yaratıcı drama, müzik, satranç ve origami gibi birçok alanda hem eğitim aldı hem de doyasıya eğlendi. Bu tür etkinlikler, çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlarken, yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine de olanak tanımaktadır. Çiğli Belediyesi olarak, hayatın her alanında çocuklarımızın yanında olmaya ve onların mutlu bireyler olarak yetişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."