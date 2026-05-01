Çiğli'de 1 Mayıs Coşkusu: Belediye Başkanı Yıldız Çalışanlarla Halay Çekti

(İZMİR) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramı kutladı.

Çiğli Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen etkinliğe, belediye çalışanlarının yanı sıra vatandaşlar, sendika temsilcileri, siyasi parti üyeleri ve bürokratlar katıldı.

Etkinlikte, davul ve zurna eşliğinde halaylar çekildi, şarkılar söylendi. Başkan Yıldız da çalışanlarla halaya katılarak, kutlamalara eşlik etti.

Programda konuşan Yıldız, "1 Mayıs, sadece bir bayram değil, emeğin, dayanışmanın ve adalet arayışının en güçlü sembollerinden biridir. Bizler Çiğli Belediyesi ailesi olarak, her bir çalışma arkadaşımızın alın terine büyük bir saygı duyuyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren işçinin hakkını zamanında ve eksiksiz almasının temel önceliğimiz olduğunu ifade ettik. Bugün geldiğimiz noktada bu sözümüzü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki mutlu çalışan, güçlü bir belediyenin temelidir" dedi.

"Emekçinin hakkını korumak boynumuzun borcu"

Çalışanlarla aynı sofrayı, aynı sevinci paylaşmanın önemine değinen Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin her ferdi, Çiğli'ye hizmet yolunda büyük bir emek veriyor. Sahada gece gündüz demeden çalışan emekçi kardeşlerimizin hakkını korumak, onların yanında olmak bizim boynumuzun borcudur. Daha adil, daha huzurlu ve daha güçlü bir çalışma ortamı oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Emeğin değer gördüğü, dayanışmanın büyüdüğü nice 1 Mayıs'larda hep birlikte olmak dileğiyle, tüm emekçilerimizin bayramını yürekten kutluyorum."